Στη Βουλή το σχέδιο της κυβέρνησης για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων έως 50 εκατ. ευρώ

Snapshot Το νομοσχέδιο εισάγει ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 10 έως 50 εκατ. ευρώ με φορολογικές απαλλαγές, ταχείες αδειοδοτήσεις και δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν τομείς όπως η μεταποίηση, η έρευνα και καινοτομία, η βιοτεχνολογία, η άμυνα, η εφοδιαστική αλυσίδα, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια.

Το συνολικό ποσό κρατικών ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, με όρια και για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την αναλογική κατανομή δημόσιων πόρων.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση επικεντρώνονται στην αδιαφάνεια, την έλλειψη σαφών ορισμών και εγγυήσεων για το εργασιακό καθεστώς, καθώς και στην ανησυχία για προνομιακές ρυθμίσεις σε ελάχιστους επενδυτές.

Η νέα οργανική μονάδα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις θα λειτουργήσει εντός δύο μηνών, ενώ τα κίνητρα θα καθορίζονται με προκηρύξεις που θα λαμβάνουν υπόψη δημοσιονομικές και ευρωπαϊκές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ειδικό πλαίσιο για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η ανάγκη παροχής στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, καθώς και η ανάγκη οργάνωσης ενιαίων διαδικασιών για την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους.

Το ειδικό καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε μη εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια αφορά σε επενδύσεις στους τομείς:

- της μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής,

- της έρευνας, εφαρμοσμένης καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης

- της βιομηχανοποιημένης πρωτογενούς παραγωγής

- της βιοτεχνολογίας

- της αμυντικής βιομηχανίας και αεροναυπηγικής

- της εφοδιαστικής αλυσίδας

- της αποθήκευσης (logistics)

- τον τομέα Υγείας - Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

- της κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών Οίκων Ευγηρίας.

Το καθεστώς ενισχύσεων θα αφορά σε φορολογικές απαλλαγές, ταχείες αδειοδοτήσεις, έκδοση εγκρίσεων και αδειών εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρων φακέλων, παροχή δανείων με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκόλυνση χορήγησης αδειών διαμονής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και τη λειτουργία της επένδυσης.

Από 10 εκατ. έως 50 εκατ. ευρώ το επενδυτικό εύρος

Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να κυμαίνεται από 10.000.000 εκατομμύρια ευρώ έως 50.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια στις χορηγούμενες ενισχύσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογική κατανομή των δημοσίων πόρων και η συμμόρφωση με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Έτσι λοιπόν, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000.000 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, ενώ οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σωρευτικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και τα 50 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, το νέο καθεστώς επιδιώκει την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό και την αξιοποίηση μη εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Από την πρώτη ημέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το υπουργείο Ανάπτυξης διασαφήνισε ότι «δεν προβλέπονται επιχορηγήσεις αλλά φοροαπαλλαγές και αδειοδοτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγικές επενδύσεις που θα συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και μάλιστα σε περιοχές για τις οποίες η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξή τους, βάσει στρατηγικού σχεδίου.

Κατά τη β΄ανάγνωση του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Νεοκλής Κρητικός, είπε ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, θα συνδέονται με ποιοτικούς αναπτυξιακούς στόχους προκειμένου να λειτουργήσουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας νέες ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η βασική επιδίωξη του νομοθέτη, έγκειται στο να διοχετευτούν ξένα κεφάλαια σε επενδύσεις με πλήρη κύκλο υλοποίησης και λειτουργίας προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δραστηριότητα και η οικονομία, ανέφερε ο κ. Κρητικός.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές, με σχετική αναδιατύπωση στο νομοσχέδιο, τι συνιστά μη εγχώριο κεφάλαιο, υπογράμμισε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και ζήτησε να περιληφθούν οι ορισμοί που δίνει ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης ως προαπαιτούμενο, για την τελική του στάση στην ολομέλεια της Βουλής, να προβλεφθούν συγκεκριμένα και αναλυτικά τα φορολογικά κίνητρα, με τρόπο ώστε η εθνική αντιπροσωπεία να γνωρίζει ποιο θα είναι το ύψος της φορολογικής απαλλαγής προτού ψηφίσει και «όχι τα φορολογικά κίνητρα να εναποτεθούν στην κρίση του υπουργού όταν θα αποφασίσει ο ίδιος να προκηρύξει το όποιο καθεστώς».

«Υπάρχει η πατρίδα που τα τσεπώνει και υπάρχει και η πατρίδα που ματώνει», σχολίασε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, και κατήγγειλε: «Αυτοί που τα τσεπώνουν είναι εφοπλιστές, βιομήχανοι, ενεργειακοί όμιλοι που δεν τους αγγίζετε, είναι τουριστικοί όμιλοι, είναι κέντρα logistics, είναι οι τράπεζες, είναι οι στρατηγικοί επενδυτές, όλοι αυτοί που απολαμβάνουν αυτό το οποίο θέλετε να το περάσετε και στο Σύνταγμα. Τι απολαμβάνουν; Φοροασυλία. Λέω ψέματα; Έτσι είναι, φοροασυλία, εισφοροασυλία και προνόμια».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, είπε ότι πρέπει να περιοριστεί η φορολογική απαλλαγή αποκλειστικά στα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη δραστηριότητα συγκεκριμένης ενισχυμένης επένδυσης, με την τήρηση μάλιστα, ξεχωριστής λογιστικής παρακολούθησης. Επίσης, η οριστική θεμελίωση και έναρξη χρήσης των φορολογικών κινήτρων, να συνδέεται αυστηρά με την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και να διασφαλίζεται ότι τα παρεχόμενα κίνητρα, δεν θα δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των υφιστάμενων εγχώριων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, μέσω της παράλληλης ενίσχυσης των αντίστοιχων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου.

Το νομοσχέδιο δεν οδηγεί στους στόχους που περιγράφει, είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και προανήγγειλε ότι στη συζήτηση που θα γίνει στην ολομέλεια, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται από την κοινωνική πλειοψηφία για την επιβίωσή της και την επιβίωση της χώρας, δηλαδή για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ράλι των τιμών, την αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν βασικές ανάγκες, την απροθυμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια ουσιαστική παρέμβαση για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

«Πρόκειται για ένα βαθύτατα προβληματικό, πρόχειρο και επικίνδυνα αδιαφανές σχέδιο νόμου, το οποίο δεν υπηρετεί την ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, αλλά θεσμοθετεί προνομιακές ρυθμίσεις για ελάχιστους εκλεκτούς, καταστρατηγώντας κάθε έννοια ισονομίας και εθνικού συμφέροντος», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Κομνηνός Δελβερούδης. Κατήγγειλε επίσης, ότι η κυβέρνηση ζητά λευκή επιταγή αντί να θέσει ένα αυστηρό, διαφανές και δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα προσέλκυε σοβαρές μακροπρόθεσμες επενδύσεις εντάσεως γνώσης και εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δεν υπάρχουν ούτε οι αναγκαίες εγγυήσεις για το εργασιακό καθεστώς, είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. Σχολίασε επίσης, ότι πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση από ποιον δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση, θα καλυφθούν οι φοροαπαλλαγές. «Δεν θέλουμε κίνητρα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις από τρίτες χώρες για να αποκτήσουμε γηροκομεία στη χώρα, ή για να δοθούν ακόμη περισσότερες λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας σε ιδιώτες που τελικά θα επιβαρύνουν την τσέπη του πολίτη, όταν θέλει να έχει μία σοβαρή περίθαλψη υγειονομική», ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αντιδράσεις και για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων των βουλευτών της αντιπολίτευσης απασχόλησαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον πρωθυπουργό. «Γίναμε για άλλη μια φορά, 'μάρτυρες' μιας ανέξοδης, λαϊκίστικης αντιμετώπισης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Όποτε ανακοινώνονται κάποια μέτρα, η αντιπολίτευση επιδίδεται σε πλειοδοσία άνευ όρων, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές αντοχές και δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, απλώς θέλει να 'χαϊδεύει τα αυτιά', γιατί ξέρει ότι ποτέ δεν πρόκειται να κληθεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία προτείνει. Η διαφορά μας λοιπόν, από την αντιπολίτευση, είναι ότι εμείς μένουμε μακριά από τα συνθήματα και τις εύκολες λύσεις», σχολίασε ο παριστάμενος υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε:

- στόχος είναι να στηριχθεί η κοινωνία χωρίς να ναρκοθετηθούν οι αντοχές της οικονομίας

- λόγω της ρευστότητας της κατάστασης, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται, πλέον, ανά δεκαπενθήμερο

- κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα και γι' αυτό το λόγο, ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε τα κράτη - μέλη να αποκτήσουν μία έκτακτη ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, ο κ. Τσαβδαρίδης ενημέρωσε την επιτροπή της Βουλής, ότι η νέα οργανική μονάδα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις θα είναι έτοιμη εντός δύο μηνών.

Απαντώντας στην κριτική ότι «όλα θα ρυθμίζονται από την εκτελεστική εξουσία», ο υφυπουργός Ανάπτυξης είπε ότι τα κίνητρα θα ρυθμίζονται μόνο με προκήρυξη, ώστε να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επενδυτικού πλαισίου στις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες και δυνατότητες, όπως και στις μεταβολές του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Επισήμανε εξάλλου, ότι θα καθορίζεται με την προκήρυξη μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.

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