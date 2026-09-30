Συνετρίβη ελικόπτερο στην Ζιμπάμπουε: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας γνωστός επιχειρηματίας

Ένα ελικόπτερο, που μετέφερε έξι άτομα, συνετρίβη στην αγροτική περιοχή Μαροντέρα της Ζιμπάμπουε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας, Νικ Μανγκουάνα στο X.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) και επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία.

«Τα θύματα είναι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός επιχειρηματίας», ανέφερε ο Μανγκουάνα, τονίζοντας ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα, καθώς οι σοροί που ανασύρθηκαν έφεραν σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας ZimLive, ο επιχειρηματίας Wicknell Chivayo ήταν μεταξύ των επιβατών.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.