ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

Η 50χρονη είχε καταδικαστεί για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995, όταν ήταν 18 ετών. Επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στις ΗΠΑ από το 2023

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ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση
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  • Το ομοσπονδιακό εφετείο ανέστειλε την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.
  • Η Πάικ ήταν καταδικασμένη για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν ήταν 18 ετών.
  • Η εκτέλεση αναβλήθηκε ώστε να εξεταστούν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης σχετικά με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που υπέστη στην παιδική της ηλικία.
  • Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε τα αιτήματα μετατροπής της ποινής, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα αναστολής της εκτέλεσης.
  • Η τελευταία εκτέλεση γυναίκας στις ΗΠΑ πριν από την Πάικ ήταν το 2023 στο Μιζούρι, με την Άμπερ ΜακΛάφλιν.
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Ομοσπονδιακό εφετείο στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στην πολιτεία του Τενεσί.

Η Πάικ επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στις ΗΠΑ από το 2023 και η πρώτη στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί τοπική ώρα.

Με σύντομη απόφαση που εκδόθηκε μόλις περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, το εφετείο έκρινε ότι «το συμφέρον της δικαιοσύνης και ο αμετάκλητος χαρακτήρας της επικείμενης εκτέλεσης της κυρίας Πάικ επιβάλλουν μια σύντομη αναστολή», χωρίς να διευκρινίζει τη διάρκειά της, προκειμένου να εξεταστούν τα επιχειρήματα των δύο πλευρών.

Το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί επί του παραδεκτού προσφυγής της υπεράσπισης, η οποία ζητά να ληφθούν υπόψη οι σεξουαλικές κακοποιήσεις που υπέστη η Κρίστα Πάικ κατά την παιδική της ηλικία.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, είχε απορρίψει τη Δευτέρα τα αιτήματα μετατροπής της ποινής της, παρά τις εκκλήσεις πολλών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία.

Την Τρίτη, και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει το τελευταίο αίτημά της για αναστολή της εκτέλεσης.

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, μίας από τις συμμαθήτριές της στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, στο Νόξβιλ.

Η ίδια ήταν τότε 18 ετών και η υπόθεση αποδόθηκε σε ερωτική αντιζηλία.

Οι δύο συνεργοί της, ο τότε σύντροφός της, ηλικίας 17 ετών, και μία ακόμη 18χρονη, απέφυγαν τη θανατική ποινή. Ο πρώτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ η δεύτερη έλαβε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα την κατάθεσή της εις βάρος των άλλων δύο.

Οι δικηγόροι της Πάικ επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να υποστηρίξουν ότι, κατά τη δίκη της το 1996, η υπεράσπισή της δεν είχε προβάλει επαρκώς τις ελαφρυντικές περιστάσεις που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη.

Μεταξύ αυτών ήταν, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, τα σοβαρά τραύματα και οι κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης, που είχε υποστεί από πολύ μικρή ηλικία.

Σε μεταγενέστερο χρόνο διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες, τις οποίες οι συνήγοροί της συνέδεσαν με τις κακοποιήσεις που είχε υποστεί.

Η τελευταία εκτέλεση γυναίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνη της Άμπερ ΜακΛάφλιν, 49 ετών, στο Μιζούρι το 2023. Ήταν επίσης η πρώτη τρανς γυναίκα που εκτελέστηκε στη χώρα.

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