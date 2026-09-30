Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17ετίας - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

 Στις 2.734,94 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,92%

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Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17ετίας - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
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  • Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο διαμορφώθηκε στις 2.734,94 μονάδες με άνοδο 0,92%, φτάνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών.
  • Οι μετοχές της CrediaBank, Optima Bank, ΕΛΠΕ, Πειραιώς, Coca Cola HBC και Εθνικής κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
  • Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, Aktor και Viohalco σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση.
  • Η CrediaBank και η Eurobank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ενώ η Πειραιώς και η Εθνική κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών.
  • Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, πτωτικά 54 και 11 παρέμειναν σταθερές, με τις Χαϊδεμένος και Σπύρου να έχουν τη μεγαλύτερη άνοδο και τις Mevaco και Doppler τη μεγαλύτερη πτώση.
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Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών. Σε αρνητικό έδαφος έχουν περάσει οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την αρχική ανοδική τους κίνηση και οδεύουν σε πτώση τον Σεπτέμβριο, την πρώτη μηνιαία υποχώρηση τους εδώ και έξι μήνες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.734,94 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 238,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της CrediaBank (+3,27%), της Optima Bank (+3,19%), των ΕΛΠΕ (+3,10%), της Πειραιώς (+2,24%), της Coca Cola HBC (+1,98%) και της Εθνικής (+1,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,13%), της Aktor (-1,12%) και της Viohalco (-0,89%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 9.099.286 και 6.069.137 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 34,88 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 54 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+10,99%) και Σπύρου (+8,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mevaco (-18,18%) και Doppler (-9,55%).

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