Χρηματιστήριο: Άνοδος έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Οι μετοχές που στράφηκαν οι επενδυτές

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες με άνοδο 0,9% μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις.

Οι τράπεζες, ο ΟΤΕ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνίστησαν στην άνοδο, με τον τραπεζικό δείκτη να κερδίζει 1,43%.

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 395,66 εκατ. ευρώ, με υψηλή δραστηριότητα σε Eurobank, Πειραιώς και ΟΤΕ.

Εβδομαδιαία, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,17% με έντονη μεταβλητότητα και διατήρηση της στήριξης στις 2.600 μονάδες.

Η υπέρβαση των 2.697 μονάδων θεωρείται κρίσιμη για την επιβεβαίωση ισχυρότερης ανοδικής τάσης και η υποχώρηση κάτω από τις 2.600 μονάδες θα αύξανε τον κίνδυνο διόρθωσης. Snapshot powered by AI

Με ισχυρή άνοδο ολοκληρώθηκε σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η σταθεροποίηση των διεθνών αγορών και η αποκλιμάκωση του πετρελαίου ενίσχυσαν την επενδυτική διάθεση. Τράπεζες, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνίστησαν στην αντίδραση, επιτρέποντας στην αγορά να ανακτήσει τις απώλειες των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες, με άνοδο 0,90%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.643,91 και 2.678,64 μονάδων. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,92% και τερμάτισε στις 6.836,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε υψηλότερα κέρδη, 1,43%, στις 3.203,41 μονάδες, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 395,66 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πακέτων 66,18 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή των αποδόσεων του FTSE 25 βρέθηκε ο ΟΤΕ, με άνοδο 4,85% και κλείσιμο στα 20,10 ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,50% στα 43,78 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 2,56% στα 17,435 ευρώ, η Optima bank με 2,33% στα 14,52 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,28% στα 12,12 ευρώ. Η επιλεκτική ζήτηση σε τραπεζικούς και υποδομιακούς τίτλους έδωσε τον τόνο.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε η Allwyn, με απώλειες 1,66% και κλείσιμο στα 11,84 ευρώ. Η HELLENiQ Energy έχασε 1,49% στα 17,19 ευρώ, η Coca-Cola HBC 1,35% στα 51 ευρώ, η CrediaBank 1,04% στα 0,952 ευρώ και η ElvalHalcor 0,95% στα 3,655 ευρώ. Συνολικά, 56 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 45 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Eurobank, με συναλλαγές 61 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 51,16 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 41,05 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση σημαντικής ρευστότητας στους συγκεκριμένους τίτλους ανέδειξε τη σαφή προτίμηση των επενδυτών σε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας.

Το κλείσιμο κοντά στο υψηλό ημέρας βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, χωρίς όμως να αναιρεί την επιφυλακτικότητα που χαρακτήρισε την εβδομάδα. Η υπέρβαση της ζώνης των 2.697 μονάδων παραμένει το επόμενο κρίσιμο σημείο για την επιβεβαίωση ισχυρότερης ανοδικής δυναμικής, ενώ η περιοχή των 2.600 μονάδων λειτουργεί ως βασική στήριξη.

Η άνοδος είχε σχετικά ευρύ χαρακτήρα, ωστόσο η εικόνα παρέμεινε επιλεκτική, καθώς αρκετά βαριά χαρτιά έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Οι τελικές δημοπρασίες ενίσχυσαν τη δραστηριότητα και διατήρησαν τον βασικό δείκτη κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης έως το τελικό κλείσιμο.

Εβδομαδιαία επισκόπηση - Οριακά εβδομαδιαία κέρδη με έντονη μεταβλητότητα

Με οριακά κέρδη 0,17% ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης, ανεβαίνοντας από τις 2.661,30 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής στις 2.665,93 μονάδες. Η σχεδόν αμετάβλητη τελική επίδοση, ωστόσο, αποκρύπτει τη μεταβλητότητα των πέντε συνεδριάσεων και την εναλλαγή πρωταγωνιστών μετά την επάνοδο της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Η εβδομάδα ξεκίνησε τη Δευτέρα με άνοδο 0,55%, αλλά ακολούθησαν τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις: -0,17% την Τρίτη, -0,76% την Τετάρτη και -0,33% την Πέμπτη. Στη διάρκεια της Πέμπτης ο δείκτης υποχώρησε έως τις 2.604,71 μονάδες, πριν ανακάμψει, ενώ η άνοδος 0,90% της Παρασκευής επανέφερε το κλείσιμο πάνω από τις 2.660 μονάδες.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap κινήθηκε σταθεροποιητικά, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,04%, από τις 6.833,85 στις 6.836,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά χαμηλότερα, κατά 0,07%, στις 3.203,41 μονάδες, παρά την αντίδραση της Παρασκευής. Εθνική, Eurobank και Πειραιώς στήριξαν την τελική ανάκαμψη, ενώ οι πιέσεις της Τετάρτης είχαν προηγουμένως επιβαρύνει τον κλάδο.

Η αξία συναλλαγών στις πέντε συνεδριάσεις ξεπέρασε τα 1,76 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορευσιμότητα παρέμεινε αυξημένη και μετά το ιστορικό rebalancing της προηγούμενης Παρασκευής. Η μέση ημερήσια αξία διαμορφώθηκε πάνω από τα 350 εκατ. ευρώ, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις συστημικές τράπεζες και σε επιλεγμένες μετοχές υποδομών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Τεχνικά, η διατήρηση της περιοχής των 2.600 μονάδων και η αντίδραση προς τις 2.666 μονάδες αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις. Ωστόσο, τα χαμηλότερα εβδομαδιαία χαμηλά διατηρούν την αγορά σε κομβικό σημείο. Για βελτίωση απαιτείται υπέρβαση των 2.697 μονάδων, ενώ υποχώρηση κάτω από τις 2.600 θα αύξανε τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης.

Πηγή: ΑΠΕ

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