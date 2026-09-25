Χρηματιστήριο: Άνοδος έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Οι μετοχές που στράφηκαν οι επενδυτές

Στις 2.665,93 μονάδες ο Γενικός Δείτης με άνοδο 0,9%.

Newsroom

Χρηματιστήριο: Άνοδος έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Οι μετοχές που στράφηκαν οι επενδυτές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες με άνοδο 0,9% μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις.
  • Οι τράπεζες, ο ΟΤΕ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνίστησαν στην άνοδο, με τον τραπεζικό δείκτη να κερδίζει 1,43%.
  • Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 395,66 εκατ. ευρώ, με υψηλή δραστηριότητα σε Eurobank, Πειραιώς και ΟΤΕ.
  • Εβδομαδιαία, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,17% με έντονη μεταβλητότητα και διατήρηση της στήριξης στις 2.600 μονάδες.
  • Η υπέρβαση των 2.697 μονάδων θεωρείται κρίσιμη για την επιβεβαίωση ισχυρότερης ανοδικής τάσης και η υποχώρηση κάτω από τις 2.600 μονάδες θα αύξανε τον κίνδυνο διόρθωσης.
Snapshot powered by AI

Με ισχυρή άνοδο ολοκληρώθηκε σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η σταθεροποίηση των διεθνών αγορών και η αποκλιμάκωση του πετρελαίου ενίσχυσαν την επενδυτική διάθεση. Τράπεζες, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνίστησαν στην αντίδραση, επιτρέποντας στην αγορά να ανακτήσει τις απώλειες των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες, με άνοδο 0,90%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.643,91 και 2.678,64 μονάδων. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,92% και τερμάτισε στις 6.836,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε υψηλότερα κέρδη, 1,43%, στις 3.203,41 μονάδες, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 395,66 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πακέτων 66,18 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή των αποδόσεων του FTSE 25 βρέθηκε ο ΟΤΕ, με άνοδο 4,85% και κλείσιμο στα 20,10 ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,50% στα 43,78 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 2,56% στα 17,435 ευρώ, η Optima bank με 2,33% στα 14,52 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,28% στα 12,12 ευρώ. Η επιλεκτική ζήτηση σε τραπεζικούς και υποδομιακούς τίτλους έδωσε τον τόνο.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε η Allwyn, με απώλειες 1,66% και κλείσιμο στα 11,84 ευρώ. Η HELLENiQ Energy έχασε 1,49% στα 17,19 ευρώ, η Coca-Cola HBC 1,35% στα 51 ευρώ, η CrediaBank 1,04% στα 0,952 ευρώ και η ElvalHalcor 0,95% στα 3,655 ευρώ. Συνολικά, 56 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 45 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Eurobank, με συναλλαγές 61 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 51,16 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 41,05 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση σημαντικής ρευστότητας στους συγκεκριμένους τίτλους ανέδειξε τη σαφή προτίμηση των επενδυτών σε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας.

Το κλείσιμο κοντά στο υψηλό ημέρας βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, χωρίς όμως να αναιρεί την επιφυλακτικότητα που χαρακτήρισε την εβδομάδα. Η υπέρβαση της ζώνης των 2.697 μονάδων παραμένει το επόμενο κρίσιμο σημείο για την επιβεβαίωση ισχυρότερης ανοδικής δυναμικής, ενώ η περιοχή των 2.600 μονάδων λειτουργεί ως βασική στήριξη.

Η άνοδος είχε σχετικά ευρύ χαρακτήρα, ωστόσο η εικόνα παρέμεινε επιλεκτική, καθώς αρκετά βαριά χαρτιά έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Οι τελικές δημοπρασίες ενίσχυσαν τη δραστηριότητα και διατήρησαν τον βασικό δείκτη κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης έως το τελικό κλείσιμο.

Εβδομαδιαία επισκόπηση - Οριακά εβδομαδιαία κέρδη με έντονη μεταβλητότητα

Με οριακά κέρδη 0,17% ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης, ανεβαίνοντας από τις 2.661,30 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής στις 2.665,93 μονάδες. Η σχεδόν αμετάβλητη τελική επίδοση, ωστόσο, αποκρύπτει τη μεταβλητότητα των πέντε συνεδριάσεων και την εναλλαγή πρωταγωνιστών μετά την επάνοδο της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Η εβδομάδα ξεκίνησε τη Δευτέρα με άνοδο 0,55%, αλλά ακολούθησαν τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις: -0,17% την Τρίτη, -0,76% την Τετάρτη και -0,33% την Πέμπτη. Στη διάρκεια της Πέμπτης ο δείκτης υποχώρησε έως τις 2.604,71 μονάδες, πριν ανακάμψει, ενώ η άνοδος 0,90% της Παρασκευής επανέφερε το κλείσιμο πάνω από τις 2.660 μονάδες.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap κινήθηκε σταθεροποιητικά, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,04%, από τις 6.833,85 στις 6.836,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά χαμηλότερα, κατά 0,07%, στις 3.203,41 μονάδες, παρά την αντίδραση της Παρασκευής. Εθνική, Eurobank και Πειραιώς στήριξαν την τελική ανάκαμψη, ενώ οι πιέσεις της Τετάρτης είχαν προηγουμένως επιβαρύνει τον κλάδο.

Η αξία συναλλαγών στις πέντε συνεδριάσεις ξεπέρασε τα 1,76 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορευσιμότητα παρέμεινε αυξημένη και μετά το ιστορικό rebalancing της προηγούμενης Παρασκευής. Η μέση ημερήσια αξία διαμορφώθηκε πάνω από τα 350 εκατ. ευρώ, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις συστημικές τράπεζες και σε επιλεγμένες μετοχές υποδομών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Τεχνικά, η διατήρηση της περιοχής των 2.600 μονάδων και η αντίδραση προς τις 2.666 μονάδες αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις. Ωστόσο, τα χαμηλότερα εβδομαδιαία χαμηλά διατηρούν την αγορά σε κομβικό σημείο. Για βελτίωση απαιτείται υπέρβαση των 2.697 μονάδων, ενώ υποχώρηση κάτω από τις 2.600 θα αύξανε τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επισκέφθηκε γυναίκα που γέννησε σε καταφύγιο - «Ευχαριστώ κάθε μητέρα που παραμένει στην Ουκρανία»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στην Παναγία των Παρισίων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έρευνα για μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια - 45 συλλήψεις

18:54WHAT THE FACT

Πρώτη ματιά από το εσωτερικό της Κιβωτού του Νώε: Ερευνητές μοιράζονται βίντεο από τον μυστηριώδη σχηματισμό

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Έξι οι αγνοούμενοι - Το ζευγάρι των ηλικιωμένων και η οικογένεια των τουριστών

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Οι μετοχές που στράφηκαν οι επενδυτές

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά σε τριώροφο κτίριο στην Τοσκάνη - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

18:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκέρσκοβιτς: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος περιγράφει την καλοστημένη παγίδα της FSB για να συλληφθεί ως κατάσκοπος

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

18:28LIFESTYLE

Δυο Μαύρα Πουκάμισα spoiler: Η Μαρκέλλα χάνει τον έλεγχο με τον Μανούσο

18:26ANNOUNCEMENTS

Μια συνταγή για ασφαλή ψηφιακή επιστροφή στα θρανία

18:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κβαντικοί υπολογιστές: Η ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα - Έρχονται τα μη Αβελιανά anyons

18:22ANNOUNCEMENTS

Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» επιστρέφει για μια μεγάλη φθινοπωρινή συναυλία με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

18:16ANNOUNCEMENTS

«Τραγουδάμε Μαζί»: κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Έξι οι αγνοούμενοι - Το ζευγάρι των ηλικιωμένων και η οικογένεια των τουριστών

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο - Χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι το Σάββατο – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star ανοιχτά της Μυκόνου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Νέες δηλώσεις Ερντογάν: Να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ