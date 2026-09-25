Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης

Snapshot Η Βόρεια Κορέα θεωρείται η πιο απομονωμένη χώρα στον κόσμο με περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικές πληροφορίες.

Η Ελβετίδα ανθρωπιστική εργαζόμενη Κάθι Ζέλβεγκερ επισκέφθηκε τη χώρα 75 φορές και κατέγραψε τρεις δεκαετίες ζωής εκεί.

Το βίντεο παρουσιάζει τη σκληρή καθημερινότητα σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά, όπου κυριαρχεί η πείνα και η εξαθλίωση.

Τα πλάνα δείχνουν σκελετωμένα βρέφη και ετοιμοθάνατους ανθρώπους, απομακρυσμένα από την επίσημη λαμπερή εικόνα της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζεται ως η πιο απομονωμένη χώρα στον κόσμο, και σπανίως ο δυτικός κόσμος έχει την ευκαιρία να ρίξει μία ματιά στο τι συμβαίνει, πέρα από τις αναφορές και τις μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν δραπετεύσει από το καθεστώς.

Η Κάθι Ζέλβεγκερ, μία Ελβετίδα εργαζόμενη σε ανθρωπιστική βοήθεια, από τις πρώτες Δυτικούς που έζησαν εκεί, καθώς επισκέφθηκε τη χώρα 75 φορές, κατέγραψε σε ένα βίντεο μιας περιόδου τριών δεκαετιών, που παρουσιάζει το CNN, τη σκληρή σχεδόν απάνθρωπη καθημερινότητα των Βορειοκορεατών, αποτυπώνοντας μία ζοφερή πραγματικότητα που λίγοι άνθρωποι έχουν δει.

Στα μοναδικά πλάνα, όχι από τη σχετικά λαμπερή πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ, την επίσημα προβεβλημένη εικόνα της Βόρειας Κορέας, αλλά από τα απομακρυσμένα ορεινά χωριά, αυτό που κυριαρχεί είναι η πείνα με σκελετωμένα βρέφη, ετοιμοθάνατα στην αγκαλιά των γιαγιάδων τους.