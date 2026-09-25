Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

Ξεκίνησε από τα δυτικά η επέλαση της κακοκαιρίας, η οποιά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να πλήξει τα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Ηλεκτρικές εκκενώσεις και καταιγιδες σε πραγματικό χρόνο καταγράφουν οι χάρτες. Όπως αναμενόταν έντονη δραστηριότητα έχουμε στο Ιόνιο αυτή την ώρα κινούμενη προς την δυτική Ελλάδα.

Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, μεγάλη προσοχή χρειάζεται αυτή την ώρα στο δρόμο του αεροδρομίου, καθώς για ακόμα μία φορά έχει πλημμυρίσει. Με δυσκολία οι οδηγοί προσπαθούν να προχωρήσουν λίγα μέτρα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Tι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Την προοπτική του καιρού το Σαββατοκύριακο με βάση τα δύο κυριότερα προγνωστικά αριθμητικά μοντέλα καταγράφει ο μεεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς:

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