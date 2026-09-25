Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για Γλυπτά Παρθενώνα: Έίναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού

Snapshot Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη υποστηρίζει την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Τονίζει ότι τα Γλυπτά αποτελούν τα δύο μισά ενός ενιαίου ναού και δεν πρέπει να είναι διαμελισμένα.

Η ανάρτηση έγινε μέσω Instagram και περιλαμβάνει βίντεο από ομιλία της στο Μουσείο της Ακρόπολης. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στέλνει η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με ανάρτησή της στο Instagram.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, ανήρτησε βίντεο από ομιλία της στο Μουσείο της Ακρόπολης, κάνοντας αναφορά και στη μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο . «Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα μεμονωμένο δάνειο με έναν ακρωτηριασμένο ναό. Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας — αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο», σημειώνει η σύζυγος του πρωθυπουργού στην ανάρτησή της και συνεχίζει:

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

https://www.instagram.com/reel/DdtkFwXA-KG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης