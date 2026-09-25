Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη προκαλούν την πρώτη κοινή επιχείρηση Φινλανδίας - Σουηδίας στη Βαλτική

Η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν τελευταίες στο ΝΑΤΟ, αποκλίνοντας από μια μακροχρόνια πολιτική μη ευθυγράμμισης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη προκαλούν την πρώτη κοινή επιχείρηση Φινλανδίας - Σουηδίας στη Βαλτική
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Φινλανδία και η Σουηδία πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή επιχείρηση αναχαίτισης ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής στις 24 Σεπτεμβρίου.
  • Η επιχείρηση αναδεικνύει τη συνεργασία Quick Reaction Alert μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύει την ασφάλεια της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.
  • Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σηματοδοτεί απόκλιση από προηγούμενη πολιτική μη ευθυγράμμισης και ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία στην περιοχή.
  • Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρωσικής στρατιωτικής δράσης κατά χωρών του ΝΑΤΟ αυξάνεται, με πιθανές υβριδικές επιθέσεις παρά άμεση εισβολή.
  • Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας για 42 δευτερόλεπτα, προκαλώντας ενεργοποίηση μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και επιφυλακή χερσαίων δυνάμεων.
Snapshot powered by AI

Στην πρώτη κοινή επιχείρησή τους, Φινλανδία και Σουηδία, πρόσφατα ενταγμένες στο ΝΑΤΟ, αναχαίτισαν πολεμικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Βαλτική.

Οι δύο σκανδιναβικές χώρες ανακοίνωσαν την Παρασκευή (25 Σεπτεμβρίου) ότι σήκωσαν μαχητικά αεροσκάφη για «αναγνώριση και αναχαίτιση» ρωσικών στρατιωτικών αεροσκάφη στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η φινλανδική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι δύο χώρες ανέπτυξαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης (QRA) την Πέμπτη (24 Σεπτεμβρίου) μετά τον εντοπισμό ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το ρωσικό απόσπασμα περιελάμβανε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Tu-134, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 και Su-30, σύμφωνα με τον φινλανδικό στρατό.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, έδειξε πώς η λεγόμενη συνεργασία Quick Reaction Alert θα μπορούσε να παρακολουθεί και να προστατεύει τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών.

«Είναι μια συγκεκριμένη έκφραση της ετοιμότητας και της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει μαζί – και μια έκφραση της δύναμης στη σκανδιναβική, σκανδιναβική-βαλτική και ευρύτερη συνεργασία του ΝΑΤΟ στο δικό μας μέρος του κόσμου», έγραψε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο X σήμερα.

«Η Βαλτική Θάλασσα δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτη όσο είναι τώρα – αλλά ποτέ δεν ήταν καλύτερα προστατευμένη από ό,τι είναι τώρα», είπε.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, μέρος της οποίας είναι ο Κόλπος της Φινλανδίας, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από περιστατικά που αφορούν διακοπές λειτουργίας αγωγών φυσικού αερίου, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και θεάσεις drone μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι φόβοι στην ευρύτερη ήπειρο ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει επίθεση σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν τελευταίες στο ΝΑΤΟ, αποκλίνοντας από μια μακροχρόνια πολιτική μη ευθυγράμμισης.

Οι σκανδιναβικοί γείτονές τους Νορβηγία, Ισλανδία και Δανία ήταν ήδη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, όπως και οι τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Έρχεται καθώς η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας (DDIS) δήλωσε την Πέμπτη ότι ο κίνδυνος ρωσικής στρατιωτικής δράσης κατά των χωρών του ΝΑΤΟ αυξάνεται και μια άμεση εισβολή είναι «εξαιρετικά απίθανη» αλλά πιθανή.

Στην αξιολόγηση, η υπηρεσία ανέφερε ότι η Ρωσία πιθανότατα θα πραγματοποιήσει περισσότερες λεγόμενες «υβριδικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στη Δύση.

Στο παρελθόν στόχος τέτοιων επιθέσεων ήταν η πρόκληση φόβου, τώρα εκτιμά πως αποσκοπεί στο να εμποδίσει - μέσω δολιοφθοράς - να φτάσει η βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 παραβιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο

Το περιστατικό συνέβη μια ημέρα αφότου η Πολωνία ανέφερε ότι ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε για λίγο τον εναέριο χώρο της, την Τετάρτη (23 Σεπτεμβρίου).

Πρόσθεσε ότι σε απάντηση, τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού δήλωσε ότι το αεροσκάφος Mi-8 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα. Διείσδυσε στον εναέριο χώρο της χώρας σε βάθος περίπου 300 μέτρων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι το Σάββατο – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τρίγλια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν στο κουτί του όπως τον πήρανε. Αυτοί δεν είχαν βάλει την μπαταρία πάνω» δήλωσε ο προμηθευτής του απινιδωτή

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επεισοδιακή σύλληψη 40χρονου που έγινε ο εφιάλτης σε νεαρές γυναίκες - Τα εκατοντάδες CD με παιδική πορνογραφία

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς ο πρωινός καφές ανεβάζει τη διάθεση πριν καν πιείτε την πρώτη γουλιά

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο: Διάσημο κατασκοπευτικό αεροπλάνο εξαφανίζεται από την αεροπορική βάση της Καλιφόρνια

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τα γεώφωνα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης για IRIS: Το 2025 έγιναν 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño τρομάζει τον πλανήτη - Συναγερμός στον ΟΗΕ - Το μάθημα της Ισλανδίας

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

16:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου

16:56WHAT THE FACT

Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου στον Ειρηνικό

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Τραμπ: «Βάλε την Κίνα στο παιχνίδι για να τελειώσει ο πόλεμος»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Απόλυτη σιγή ζήτησε η Πυροσβεστική για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα - Αγωνία για τους αγνοούμενους

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Νέες δηλώσεις Ερντογάν: Να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα

16:32ΥΓΕΙΑ

Στέγη γονέων στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» - Φιλοξενία για οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτες σε βάρος ηλικιωμένης στα Τέμπη: Δικογραφία για κλοπή 3.200 ευρώ και χρυσαφικών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο - Χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star ανοιχτά της Μυκόνου

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Απόλυτη σιγή ζήτησε η Πυροσβεστική για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα - Αγωνία για τους αγνοούμενους

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν στο κουτί του όπως τον πήρανε. Αυτοί δεν είχαν βάλει την μπαταρία πάνω» δήλωσε ο προμηθευτής του απινιδωτή

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

16:56WHAT THE FACT

Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου στον Ειρηνικό

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Ποια είναι τα όριά του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει - Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ