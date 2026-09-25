Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη προκαλούν την πρώτη κοινή επιχείρηση Φινλανδίας - Σουηδίας στη Βαλτική

Snapshot Η Φινλανδία και η Σουηδία πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή επιχείρηση αναχαίτισης ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη συνεργασία Quick Reaction Alert μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύει την ασφάλεια της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σηματοδοτεί απόκλιση από προηγούμενη πολιτική μη ευθυγράμμισης και ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία στην περιοχή.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρωσικής στρατιωτικής δράσης κατά χωρών του ΝΑΤΟ αυξάνεται, με πιθανές υβριδικές επιθέσεις παρά άμεση εισβολή.

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας για 42 δευτερόλεπτα, προκαλώντας ενεργοποίηση μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και επιφυλακή χερσαίων δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Στην πρώτη κοινή επιχείρησή τους, Φινλανδία και Σουηδία, πρόσφατα ενταγμένες στο ΝΑΤΟ, αναχαίτισαν πολεμικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Βαλτική.

Οι δύο σκανδιναβικές χώρες ανακοίνωσαν την Παρασκευή (25 Σεπτεμβρίου) ότι σήκωσαν μαχητικά αεροσκάφη για «αναγνώριση και αναχαίτιση» ρωσικών στρατιωτικών αεροσκάφη στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η φινλανδική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι δύο χώρες ανέπτυξαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης (QRA) την Πέμπτη (24 Σεπτεμβρίου) μετά τον εντοπισμό ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το ρωσικό απόσπασμα περιελάμβανε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Tu-134, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 και Su-30, σύμφωνα με τον φινλανδικό στρατό.

A first for Finland 🇫🇮 and Sweden 🇸🇪



On 24 September, Finnish F-18s and Swedish JAS Gripens conducted their first joint operational identification mission, led by the Finnish Air Operations Centre.



The fighters scrambled alongside F-16s from Türkiye 🇹🇷 at Ämari, Estonia 🇪🇪, and… pic.twitter.com/WJq3i9X2Tn — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2026

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, έδειξε πώς η λεγόμενη συνεργασία Quick Reaction Alert θα μπορούσε να παρακολουθεί και να προστατεύει τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών.

«Είναι μια συγκεκριμένη έκφραση της ετοιμότητας και της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει μαζί – και μια έκφραση της δύναμης στη σκανδιναβική, σκανδιναβική-βαλτική και ευρύτερη συνεργασία του ΝΑΤΟ στο δικό μας μέρος του κόσμου», έγραψε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο X σήμερα.

«Η Βαλτική Θάλασσα δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτη όσο είναι τώρα – αλλά ποτέ δεν ήταν καλύτερα προστατευμένη από ό,τι είναι τώρα», είπε.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, μέρος της οποίας είναι ο Κόλπος της Φινλανδίας, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από περιστατικά που αφορούν διακοπές λειτουργίας αγωγών φυσικού αερίου, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και θεάσεις drone μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι φόβοι στην ευρύτερη ήπειρο ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει επίθεση σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν τελευταίες στο ΝΑΤΟ, αποκλίνοντας από μια μακροχρόνια πολιτική μη ευθυγράμμισης.

Οι σκανδιναβικοί γείτονές τους Νορβηγία, Ισλανδία και Δανία ήταν ήδη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, όπως και οι τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Έρχεται καθώς η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας (DDIS) δήλωσε την Πέμπτη ότι ο κίνδυνος ρωσικής στρατιωτικής δράσης κατά των χωρών του ΝΑΤΟ αυξάνεται και μια άμεση εισβολή είναι «εξαιρετικά απίθανη» αλλά πιθανή.

Στην αξιολόγηση, η υπηρεσία ανέφερε ότι η Ρωσία πιθανότατα θα πραγματοποιήσει περισσότερες λεγόμενες «υβριδικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στη Δύση.

Στο παρελθόν στόχος τέτοιων επιθέσεων ήταν η πρόκληση φόβου, τώρα εκτιμά πως αποσκοπεί στο να εμποδίσει - μέσω δολιοφθοράς - να φτάσει η βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 παραβιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο

Το περιστατικό συνέβη μια ημέρα αφότου η Πολωνία ανέφερε ότι ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε για λίγο τον εναέριο χώρο της, την Τετάρτη (23 Σεπτεμβρίου).

Πρόσθεσε ότι σε απάντηση, τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού δήλωσε ότι το αεροσκάφος Mi-8 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα. Διείσδυσε στον εναέριο χώρο της χώρας σε βάθος περίπου 300 μέτρων.