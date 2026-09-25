«Φύγετε Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο Blue Carrier

Snapshot Η φωτιά στο πλοίο Blue Carrier 2 ξέσπασε σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο upper deck του γκαράζ.

Το πλοίο βρισκόταν εν πλω στα ανοιχτά της Μυκόνου όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν και από το γκαράζ στο κατάστρωμα του πλοίου.

Μέλος του πληρώματος κατέγραψε δραματικές στιγμές από τη φωτιά εντός του πλοίου. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που οι φλόγες έχουν κατακάψει μεγάλο μέρος του γκαράζ κι αρχίζουν να ξεπηδούν πλέον και από το κατάστρωμα του πλοίου, έχει καταγράψει μέλος του πληρώματος του Blue Carrier 2, το οποίο πήρε φωτιά εν πλω στα ανοιχτά της Μυκόνου.

Η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξεκίνησε σε φορτηγό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο upper deck, δηλαδή στον πάνω όροφο του γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού Blue Carrier 2 της Blue Star Ferries.

Οι 29 επιβαίνοντες του πλοίου, 28 άτομα πλήρωμα και 1 επιβάτης, περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου.

Άπαντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο που φλέγεται το πλοίο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά πλοία, ρυμουλκά, καθώς κι άλλα σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

https://www.instagram.com/p/DdtFKxCgIwz/

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