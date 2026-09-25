ΠΑΣΟΚ για Κουλκουδίνα: Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που προκαλεί

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ Κουλκουδίνας, Γεωργιάδης και Φλωρίδης

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ για Κουλκουδίνα: Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που προκαλεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να αποδοκιμάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα που καλούσε όσους δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αλαζονεία απέναντι σε πολίτες με οικονομικές δυσκολίες λόγω της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και το κόστος θέρμανσης.
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αποδοκίμασε δημόσια τις προσβλητικές δηλώσεις των υπουργών Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργου Φλωρίδη προς δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η παρούσα κατάσταση αλαζονείας της κυβέρνησης δεν αξίζει στους Έλληνες και απαιτείται αλλαγή ύφους και ήθους.
Snapshot powered by AI

Την αντίδραση της κυβέρνησης στις δηλώσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα ζητά το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για «αλαζονεία» απέναντι στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Αφορμή αποτέλεσε η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ ότι όσοι δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση: η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κ. Κουλκουδίνα, ο οποίος με περισσή αλαζονεία απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι “αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς”», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και το κόστος θέρμανσης, σημειώνοντας:

«Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ράλι ανόδου, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα θερμάνουν την οικογένειά τους και το νοικοκυριό τους τον χειμώνα, η κυβερνητική παράταξη τους κουνάει το δάχτυλο.

Τους εγκαλεί για την οικονομική αδυναμία που εκείνη τους προκάλεσε με την πολιτική της».

Αναφορές σε Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Κώστας Τσουκαλάς διεύρυνε την επίθεσή του στην κυβέρνηση, φέρνοντας ως παραδείγματα και πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Γιώργου Φλωρίδη.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν αποδοκίμασε τον υπουργό Υγείας για τις εκφράσεις «έχουν πιει μπάφους» και «είναι κομπογιαννίτες» προς δημοσιογράφους, ούτε τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη δήλωσή του ότι, σε περίπτωση ακυβερνησίας, «θα κάνουν ντου οι απέναντι». Οι συγκεκριμένες δηλώσεις των δύο υπουργών είχαν επίσης προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες.

«Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει στους Έλληνες. Ο τόπος δεν αντέχει πια τόση αλαζονεία. Χρειάζεται άλλο ύφος και άλλο ήθος», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ΥΓΕΙΑ

Αυτές είναι οι 4 βασικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι άνδρες μετά τα 30

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χάκαραν πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και πήραν έγγραφα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αρνήθηκα αρχικά να τον αναλάβω λόγω του Δρομοκαΐτειου» - Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για το ραντεβού στο Ψυχικό

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Στη Σαλαμίνα η δεύτερη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο μαθητής που τραυματίστηκε μετά από καβγά

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καταστράφηκε το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω – Σώοι οι 29 επιβάτες

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος - Η μεγάλη πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ

12:43ΦΑΡΜΑΚΟ

Βελτιώσεις στο νέο πλαίσιο HTA και κατάργηση του κριτηρίου 5/11 ζητούν οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κουλκουδίνα: Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που προκαλεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με τη στιγμή της έκρηξης

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Απόλυση με επεισοδιακή κατάληξη στα Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα γόνατά σας κάνουν «κρακ» όταν σηκώνεστε – Πότε πρέπει να ανησυχήσετε

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτής ΝΔ: Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αντιδράσεις και η απάντησή του

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Δύο ΕΔΕ για χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά ηλικιωμένης

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο του Πούτιν για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη: Γιατί βάζει όλη την ήπειρο σε επιφυλακή

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης - Έσπαγαν τζάμια, σείστηκαν τα γειτονικά κτίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καταστράφηκε το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω – Σώοι οι 29 επιβάτες

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ισοπεδώθηκε το κτίριο, 3 τραυματίες - Η ΕΜΑΚ ψάχνει για εγκλωβισμένους - Βίντεο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με τη στιγμή της έκρηξης

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει - Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αρνήθηκα αρχικά να τον αναλάβω λόγω του Δρομοκαΐτειου» - Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για το ραντεβού στο Ψυχικό

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας bodybuilder έγινε 90 ετών: Προπονείται δύο ώρες την ημέρα και δηλώνει «100% φυσικός»

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο από την ώρα της κατάρρευσης του κτιρίου - Σκόνη και καπνοί

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Δύο ΕΔΕ για χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά ηλικιωμένης

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Απόλυση με επεισοδιακή κατάληξη στα Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ