ΠΑΣΟΚ για Κουλκουδίνα: Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που προκαλεί

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να αποδοκιμάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα που καλούσε όσους δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αλαζονεία απέναντι σε πολίτες με οικονομικές δυσκολίες λόγω της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και το κόστος θέρμανσης.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αποδοκίμασε δημόσια τις προσβλητικές δηλώσεις των υπουργών Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργου Φλωρίδη προς δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η παρούσα κατάσταση αλαζονείας της κυβέρνησης δεν αξίζει στους Έλληνες και απαιτείται αλλαγή ύφους και ήθους. Snapshot powered by AI

Την αντίδραση της κυβέρνησης στις δηλώσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα ζητά το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για «αλαζονεία» απέναντι στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Αφορμή αποτέλεσε η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ ότι όσοι δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση: η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κ. Κουλκουδίνα, ο οποίος με περισσή αλαζονεία απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι “αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς”», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και το κόστος θέρμανσης, σημειώνοντας:

«Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ράλι ανόδου, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα θερμάνουν την οικογένειά τους και το νοικοκυριό τους τον χειμώνα, η κυβερνητική παράταξη τους κουνάει το δάχτυλο.

Τους εγκαλεί για την οικονομική αδυναμία που εκείνη τους προκάλεσε με την πολιτική της».

Αναφορές σε Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Κώστας Τσουκαλάς διεύρυνε την επίθεσή του στην κυβέρνηση, φέρνοντας ως παραδείγματα και πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Γιώργου Φλωρίδη.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν αποδοκίμασε τον υπουργό Υγείας για τις εκφράσεις «έχουν πιει μπάφους» και «είναι κομπογιαννίτες» προς δημοσιογράφους, ούτε τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη δήλωσή του ότι, σε περίπτωση ακυβερνησίας, «θα κάνουν ντου οι απέναντι». Οι συγκεκριμένες δηλώσεις των δύο υπουργών είχαν επίσης προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες.

«Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει στους Έλληνες. Ο τόπος δεν αντέχει πια τόση αλαζονεία. Χρειάζεται άλλο ύφος και άλλο ήθος», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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