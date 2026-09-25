Βουλευτής ΝΔ: Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Snapshot Ο βουλευτής Σπύρος Κουλκουδίνας δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει την αύξηση της τιμής των καυσίμων, βασιζόμενος στην αμετάβλητη κίνηση στους δρόμους.

Υποστήριξε ότι όταν το κόστος της βενζίνης γίνεται δυσβάσταχτο, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, των οποίων η χρήση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει αυξηθεί σημαντικά.

Μετά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής κατήγγειλε ότι μέσα ενημέρωσης απομόνωσαν φράσεις του και διαστρέβλωσαν τη συνολική του τοποθέτηση.

Τόνισε πως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα θέσουν το ζήτημα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Ο κ. Κουλκουδίνας χαρακτήρισε την απομόνωση φράσεων σχετικά με τον ΕΦΚ ως δημοσιογραφική αλλοίωση και πολιτική εκμετάλλευση. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και την οικονομική δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, ο βουλευτής Πιερίας υποστήριξε ότι «η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει», χρησιμοποιώντας ως ένα από τα επιχειρήματά του την εικόνα της κίνησης στους δρόμους και, συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Συγγρού.

«Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση; Κανένας δείκτης», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιλογές που, όπως είπε, έχουν οι πολίτες όταν το κόστος της βενζίνης γίνεται δυσβάσταχτο.

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς», δήλωσε.

Ο βουλευτής συνέχισε λέγοντας ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη αύξηση της χρήσης τους.

«Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα», σημείωσε.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 50:00:

Η απάντηση του Σπύρου Κουλκουδίνα

Μετά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε με γραπτή δήλωση, στην οποία υποστήριξε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης απομόνωσαν συγκεκριμένες φράσεις από όσα είπε και, όπως ανέφερε, δημιούργησαν διαφορετική εικόνα από το συνολικό περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

Ο κ. Κουλκουδίνας έκανε λόγο για «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης» και υποστήριξε ότι αποσιωπήθηκε η συνολική θέση που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα», ανέφερε.

Αναλυτικά η δήλωσή του:



«Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου, ανέπτυξα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.

Τόνισα μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους”.

Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».

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