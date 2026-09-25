Πάτρα: Χάκαραν πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και πήραν έγγραφα

Snapshot Την περασμένη Κυριακή σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα του δήμου Πατρέων μέσω χρήσης διαπιστευτηρίων χρηστών.

Μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο απέκτησε πρόσβαση και πήρε περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών εγγράφων που περιλαμβάνουν υπηρεσιακή αλληλογραφία και στοιχεία εργαζομένων, στελεχών και πέντε πολιτών.

Το περιστατικό δεν επηρέασε το σύνολο των συστημάτων ή δεδομένων των δημοτών και δεν προέκυψε γενικευμένη πρόσβαση.

Έγιναν άμεσα μέτρα περιορισμού, όπως απενεργοποίηση λογαριασμών, ακύρωση ενεργών συνεδριών και ενεργοποίηση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (2FA).

Ενημερώθηκαν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι των οποίων τα στοιχεία εκτέθηκαν, και λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Snapshot powered by AI

«Περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα του δήμου Πατρέων, μέσω της χρήσης διαπιστευτηρίων χρηστών», σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δήμο Πατρέων, «αμέσως μετά τον εντοπισμό του περιστατικού ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και πραγματοποιήθηκε τεχνική διερεύνηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο απέκτησε πρόσβαση και προέβη στη λήψη περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών εγγράφων».

Το περιστατικό, όπως ανακοινώθηκε, «δεν αφορά το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων ή των αρχείων του δήμου, ούτε προκύπτει γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα των δημοτών».

Τα έγγραφα που επηρεάστηκαν, σύμφωνα με τον δήμο, «περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσιακή αλληλογραφία και στοιχεία εργαζομένων, στελεχών υπηρεσιών και πέντε πολιτών, που είχαν υποβάλει αιτήματα προς τον Δήμο».

Μετά τον εντοπισμό του περιστατικού ελήφθησαν, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, «άμεσα μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισής του, όπως απενεργοποίηση των λογαριασμών που επηρεάστηκαν, ακύρωση των ενεργών συνεδριών πρόσβασης και ενεργοποίηση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (2FA) για τους χρήστες του σχετικού συστήματος. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε περαιτέρω τεχνικός έλεγχος και λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου».

Πάντως, σύμφωνα με τον δήμο, «προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κακόβουλη αξιοποίηση των παραπάνω πληροφοριών, όπως απόπειρες εξαπάτησης ή πλαστοπροσωπίας και ηλεκτρονικό ‘ψάρεμα' (phishing), ενημερώθηκαν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στων οποίων τα στοιχεία αποκτήθηκε πρόσβαση».

Ο δήμος Πατρέων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων και λήφθηκε κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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