Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,54 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 51,351 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,331 δισ.

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,54 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου
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  • Το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου ανήλθε σε 6,534 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 4,98 δισ. ευρώ.
  • Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 51,351 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,331 δισ. ευρώ.
  • Το συνολικό ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 475 εκατ. ευρώ, καλύτερο από το προβλεπόμενο έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ.
  • Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση, αυξημένες κατά 905 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.
  • Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,8% έναντι του στόχου, με σημαντική συνεισφορά από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 6,534 δισ. ευρώ καταγράφηκε το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έναντι στόχου 4,98 δισ.

Η διαφορά από τον φετινό στόχο φτάνει τα 1,545 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν αφαιρεθούν 573 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 618 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβάσεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Με αυτές τις προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται σε 219 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζει έλλειμμα 475 εκατ. ευρώ, έναντι προβλεπόμενου ελλείμματος 1,611 δισ. ευρώ. Πέρυσι, στο ίδιο διάστημα, είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,964 δισ. ευρώ.

Έσοδα πάνω από τον στόχο, με αιχμή τον ΦΠΑ

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 51,351 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,331 δισ. ευρώ. Στη σύγκριση αυτή επηρεάζει την εικόνα και ο χρόνος είσπραξης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης: από τα 1,258 δισ. ευρώ που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν ήδη τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του έτους. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτής, τα καθαρά έσοδα υπερβαίνουν τον στόχο κατά 2,705 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 49,481 δισ. ευρώ. Χωρίς τα 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, διαμορφώνονται σε 49,040 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,353 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Η μεγαλύτερη θετική απόκλιση προέρχεται από τον ΦΠΑ: τα έσοδα της κατηγορίας, αφού εξαιρεθεί το ποσό που αφορά την Εγνατία Οδό, είναι αυξημένα κατά 905 εκατ. ευρώ. Οι φόροι εισοδήματος υπερβαίνουν τον στόχο κατά 439 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εισπράξεων από φυσικά πρόσωπα. Αντίθετα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ.

Μόνο τον Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6,093 δισ. ευρώ, κατά 305 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον μηνιαίο στόχο. Τα φορολογικά έσοδα του μήνα ήταν αυξημένα κατά 363 εκατ. ευρώ ή 5,7%.

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