Θάνατος Μαζωνάκη: «Αρνήθηκα αρχικά να τον αναλάβω λόγω του Δρομοκαΐτειου» λέει ο υπνοθεραπευτής

Snapshot Η μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη επέμεινε για συνάντηση με υπνοθεραπευτή παρά την αρχική άρνηση λόγω ιστορικού του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Ψυχικό, μετά από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Η νοσηλεύτρια δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την παράνομη χρήση μηχανημάτων στο ιατρείο και θεώρησε νόμιμες τις διαδικασίες υπό τις οδηγίες της γιατρού.

Ο απινιδωτής στο ιατρείο δεν λειτουργούσε σωστά λόγω μη φόρτισης, όπως διαπιστώθηκε από τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά τις 16:00 την ημέρα του θανάτου.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο δεν ήταν ακριβώς γνωστή στη νοσηλεύτρια, που βασίστηκε στην πληροφόρηση της γιατρού για την πρώτη της κατάθεση. Snapshot powered by AI

Τις προσπάθειες της μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη να κανονίσει συνάντηση του τραγουδιστή με υπνοθεραπευτή, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του, περιγράφουν στις καταθέσεις τους ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Ο υπνοθεραπευτής, στην κατάθεσή του, αναφέρθηκε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν της συνάντησής του με τον τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε αρνηθεί να τον αναλάβει, λόγω του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο.

«Το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11.02 το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», κατέθεσε.

Όπως περιέγραψε, η μάνατζερ επέμεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, επανερχόμενη με νέα τηλεφωνήματα, μέχρι να οριστικοποιηθεί το ραντεβού στο Ψυχικό.

«Την ίδια ημέρα, στη μιάμιση περίπου το μεσημέρι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι, η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι για ραντεβού με Μαζωνάκη. Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό», ανέφερε.

Μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η γιατρός επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να συμφωνήσουν το οικονομικό σκέλος και τις θεραπείες που θα ακολουθούνταν.

«Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούνε στα λεφτά και στις θεραπείες. Η γιατρός του προώθησε τι ακριβώς θα κάνει», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε μήνυμα που έστειλε στη γιατρό την Τρίτη το πρωί, στο οποίο έγραψε «θα τον στριμώξω», διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στο δικό του ραντεβού με τον τραγουδιστή, που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης.

Η κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας

Στην κατάθεσή της, η 56χρονη νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο ήταν παράνομα, ενώ ανέφερε ότι η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε τις οδηγίες και ότι η ίδια θεωρούσε πως όλα λειτουργούσαν νόμιμα.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε, παράλληλα, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που ακολούθησαν όταν διαπιστώθηκε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, σημειώνοντας ότι μέχρι τις 16:00 όλα ήταν καλά.

«Μέχρι τις τέσσερις ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16:00 με 16:10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά ήταν στον κύριο που είχαμε πάρει τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος», κατέθεσε.

Τέλος, αναφερόμενη στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, εξήγησε ότι η αναφορά της στην πρώτη κατάθεσή της πως ο τραγουδιστής είχε φτάσει στις 15:30 βασιζόταν στην εκδοχή που τους είχε δώσει η γιατρός.

«Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30, γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, γιατί ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης