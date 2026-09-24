Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

Snapshot Σπάνια και άριστα διατηρημένα παλιά κινητά, όπως το πρώτο iPhone του 2007, μπορούν να πωληθούν σε πολύ υψηλές τιμές, με το συγκεκριμένο να πουλήθηκε για 190.372,80 δολάρια σε δημοπρασία.

Η αξία ενός παλιού κινητού εξαρτάται από το μοντέλο, την κατάσταση, τη συσκευασία και τα συνοδευτικά αξεσουάρ, ενώ μεταχειρισμένα και ανοιγμένα κομμάτια έχουν σημαντικά χαμηλότερη αξία.

Συλλεκτικά κινητά όπως η Motorola DynaTAC 8000X και τα μοντέλα Nokia 8110 και 8800 έχουν ζήτηση, αλλά οι ζητούμενες τιμές δεν αντανακλούν πάντα τις πραγματικές πωλήσεις.

Είναι σημαντικό να διακρίνει κανείς τις τιμές που ζητούνται στις αγγελίες από αυτές που έχουν επιβεβαιωθεί σε πραγματικές συναλλαγές πριν αποτιμήσει την αξία ενός παλιού κινητού.

Παλιές τεχνολογίες που θεωρούνταν ξεπερασμένες μπορεί να έχουν πλέον συλλεκτικό ενδιαφέρον, αρκεί να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και με τα αρχικά τους εξαρτήματα. Snapshot powered by AI

Ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, ξεχασμένο στον πάτο ενός συρταριού, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι φαίνεται αρχικά.

Ιστορικά μοντέλα από εταιρείες όπως η Motorola, η Apple και η Nokia είναι περιζήτητα από συλλέκτες, με τις πιο υψηλές τιμές να αφορούν σπάνια και άριστα διατηρημένα ή ακόμα και σφραγισμένα κομμάτια.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι το πρώτο iPhone του 2007. Ένα αυθεντικό μοντέλο με χωρητικότητα 4 GB, που παρέμενε ακόμα σφραγισμένο στο εργοστασιακό του κουτί, πωλήθηκε έναντι 190.372,80 δολαρίων σε δημοπρασία της LCG Auctions στις 16 Ιουλίου 2023.

Η τιμή αυτή περιλάμβανε και την προμήθεια του πλειοδότη και προέκυψε από 28 προσφορές. Το συγκεκριμένο κινητό δεν είχε ποτέ ενεργοποιηθεί και ανήκε σε μέλος της αρχικής ομάδας μηχανικών της Apple.

Έχετε ακόμα το πρώτο σας iPhone;

Το πρώτο iPhone παρουσιάστηκε από την Apple τον Ιανουάριο του 2007 και θεωρείται ορόσημο στην ιστορία των κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε παλιό iPhone έχει αντίστοιχη αξία. Ένα μεταχειρισμένο και ανοιγμένο μοντέλο διαφέρει σημαντικά από μια καινούργια, σφραγισμένη συσκευή σε σπάνια έκδοση.

Για το λόγο αυτό, πριν επιχειρήσετε να πουλήσετε ένα παλιό κινητό, είναι σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά το μοντέλο, τη χωρητικότητα, την κατάσταση, τη συσκευασία και τυχόν αξεσουάρ που συνοδεύουν τη συσκευή.

Η Motorola DynaTAC: Ένα συλλεκτικό κομμάτι

Ένα ακόμα ιστορικό κινητό που έχει αποκτήσει συλλεκτική αξία είναι το Motorola DynaTAC 8000X, το οποίο έλαβε έγκριση από την αμερικανική FCC τον Σεπτέμβριο του 1983 και κυκλοφόρησε στην αγορά το 1984. Με μήκος περίπου 33 εκατοστά και βάρος κοντά στα 800 γραμμάρια, απέχει πολύ από τα σημερινά μικρά και ελαφριά κινητά.

Η σημασία του έγκειται κυρίως στη θέση που κατέχει στην ιστορία της κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχουν αναφορές στο διαδίκτυο για υψηλές τιμές πώλησης, ιδίως όταν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία. Ωστόσο, οι τιμές που διαφημίζονται δεν πρέπει να συγχέονται με τις πραγματικές συναλλαγές, οπότε δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα η αξία του μοντέλου μόνο από αυτές.

Η ζήτηση για παλιά μοντέλα Nokia

Στην κατηγορία των Nokia, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο 8110, γνωστό και ως «τηλέφωνο του Matrix» λόγω της εμφάνισής του στην ομώνυμη ταινία. Ωστόσο, το κινητό που χρησιμοποιήθηκε στο φιλμ είχε τροποποιημένο μηχανισμό ανοίγματος, διαφορετικό από την εμπορική έκδοση.

Επίσης, το Nokia 8800, που κυκλοφόρησε το 2005 ως συσκευή υψηλής κατηγορίας, έχει διάφορες εκδόσεις και εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής. Η ακριβής αναγνώριση του μοντέλου είναι κρίσιμη πριν την αναζήτηση τιμών.

Το Motorola International 3200 του 1992 εμφανίζεται επίσης σε αγγελίες συλλεκτών, με μερικές να ζητούν αρκετές εκατοντάδες ευρώ για συσκευές με την αρχική συσκευασία. Παρ’ όλα αυτά, οι ζητούμενες τιμές δεν εγγυώνται αντίστοιχες πωλήσεις.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν πουλήσετε το παλιό σας κινητό

Η ύπαρξη επωνυμίας όπως Motorola, Apple ή Nokia σε ένα παλιό κινητό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αντικείμενο έχει χιλιάδες ευρώ αξία. Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές που καταγράφονται στις δημοπρασίες αφορούν σπάνια, ολοκληρωμένα, πολύ καλά διατηρημένα ή ακόμη και σφραγισμένα κομμάτια.

Επομένως, όποιος ανακαλύψει ένα παλιό κινητό θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσει με ακρίβεια το μοντέλο και την έκδοση, καθώς και να ελέγξει αν διατηρεί το αρχικό κουτί, φορτιστή, εγχειρίδια και άλλα αξεσουάρ.

Τεχνολογίες που για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένες μπορεί πλέον να έχουν συλλεκτικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, πριν αποτιμήσετε την αξία μιας συσκευής, είναι απαραίτητο να διαχωρίσετε τις τιμές που ζητούνται σε αγγελίες από τις πραγματικές πωλήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί.