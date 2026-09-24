Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό

Snapshot Μετά την πανδημία, η συνολική κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά σχεδόν 2%, ενώ η βαριά κατανάλωση μειώθηκε πάνω από 8%.

Στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών, η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά 4% και η βαριά κατανάλωση κατά 36% σε σχέση με το 2018.

Η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ στους 50-64 ετών θεωρείται ανησυχητική λόγω του αυξημένου κινδύνου για παθήσεις όπως κίρρωση ήπατος και αλκοολικούς καρκίνους.

Οι νεότερες γενιές, όπως η Gen Z και οι Millennials, εμφανίζουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ μετά την πανδημία.

Η μελέτη δεν προσδιορίζει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους η ηλικιακή ομάδα 50-64 συνεχίζει να αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ μετά την πανδημία. Snapshot powered by AI

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως αρχίζουν να απομακρύνονται από το αλκοόλ μετά την αύξηση της κατανάλωσης που καταγράφηκε την περίοδο της πανδημίας, όμως οι ηλικίες 50 έως 64 ετών αποτελούν μια σημαντική εξαίρεση. Στη συγκεκριμένη ομάδα, η κατανάλωση αλκοόλ όχι μόνο παραμένει υψηλότερη από τα προ πανδημίας επίπεδα, αλλά η βαριά κατανάλωση έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine», με τους ερευνητές να αναλύουν στοιχεία από περισσότερους από 114.000 ενήλικες στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο

Συνολικά, η μελέτη δείχνει μια αλλαγή στην τάση των τελευταίων ετών. Από το 2022 έως το 2024, η κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε σχεδόν κατά 2%, ενώ η βαριά κατανάλωση μειώθηκε περισσότερο από 8%.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υποχώρηση της κατανάλωσης αλκοόλ στις ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, τα επίπεδα κατανάλωσης παραμένουν υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα της National Health Interview Survey, μιας μεγάλης έρευνας για την κατάσταση της υγείας του αμερικανικού πληθυσμού.

Τι συμβαίνει στους 50-64

Στους Αμερικανούς ηλικίας 50 έως 64 ετών, η τάση είναι αντίστροφη. Σε σύγκριση με το 2018, η συνολική κατανάλωση αλκοόλ στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% έως το 2024. Ακόμη πιο έντονη είναι η μεταβολή στη βαριά κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 36%.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό από τους ειδικούς, καθώς οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά από παθήσεις που συνδέονται με το αλκοόλ.

«Η αύξηση είναι ακριβώς στην ηλικιακή ομάδα που μας ανησυχεί»

Ο Brian Lee, ηπατολόγος και ειδικός στις μεταμοσχεύσεις ήπατος στο Keck Medicine του University of Southern California και κύριος ερευνητής της μελέτης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την αύξηση που καταγράφεται στις ηλικίες 50-64.

«Βλέπουμε τις αυξήσεις ακριβώς στην ηλικιακή ομάδα για την οποία ανησυχούμε περισσότερο όσον αφορά την υγεία και τις βλάβες στα όργανα», ανέφερε.

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται μεταξύ άλλων με μεγαλύτερο κίνδυνο κίρρωσης του ήπατος και καρκίνων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Για τους ειδικούς, επομένως, η διατήρηση υψηλών επιπέδων κατανάλωσης σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Gen Z απομακρύνεται περισσότερο από το αλκοόλ

Από την άλλη, η μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ καταγράφηκε στους ενήλικες της Gen Z.

Μεταξύ 2022 και 2024, η κατανάλωση αλκοόλ στη συγκεκριμένη γενιά μειώθηκε περίπου 5%. Παράλληλα, οι Millennials παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση στη βαριά κατανάλωση, η οποία υποχώρησε κατά 17%. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά όταν οι ερευνητές εξετάζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες.

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Η πανδημία άλλαξε τις συνήθειες

Προηγούμενες μελέτες είχαν καταγράψει σημαντική αύξηση τόσο στην κατανάλωση αλκοόλ όσο και στους θανάτους που σχετίζονται με αυτήν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η απομόνωση, το άγχος και οι μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα φαίνεται πως συνέβαλαν στην αύξηση της κατανάλωσης, καθώς πολλοί άνθρωποι στράφηκαν περισσότερο στο αλκοόλ κατά την περίοδο των περιορισμών.

Τώρα, όμως, η νέα μελέτη δείχνει ότι η συμπεριφορά αυτή δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ηλικίες.

«Φαίνεται ότι για τους νεότερους ανθρώπους αυτό έγινε μια προσωρινή συνήθεια και κάπως επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα», εξήγησε ο Lee.

Για τους μεγαλύτερους, ωστόσο, παραμένει ένα διαφορετικό ερώτημα: «Γιατί αυτή η συνήθεια συνεχίστηκε;»

Η μελέτη καταγράφει με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, χωρίς όμως να δίνει μια οριστική απάντηση για τους λόγους που οδηγούν τους 50-64 ετών να συνεχίζουν να καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ.



*Με πληροφορίες από τη The Washington post

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