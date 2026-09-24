Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό

Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο μετά την πανδημία, όμως μία ηλικιακή ομάδα κινείται αντίθετα - Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μετά την πανδημία, η συνολική κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά σχεδόν 2%, ενώ η βαριά κατανάλωση μειώθηκε πάνω από 8%.
  • Στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών, η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά 4% και η βαριά κατανάλωση κατά 36% σε σχέση με το 2018.
  • Η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ στους 50-64 ετών θεωρείται ανησυχητική λόγω του αυξημένου κινδύνου για παθήσεις όπως κίρρωση ήπατος και αλκοολικούς καρκίνους.
  • Οι νεότερες γενιές, όπως η Gen Z και οι Millennials, εμφανίζουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ μετά την πανδημία.
  • Η μελέτη δεν προσδιορίζει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους η ηλικιακή ομάδα 50-64 συνεχίζει να αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ μετά την πανδημία.
Snapshot powered by AI

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως αρχίζουν να απομακρύνονται από το αλκοόλ μετά την αύξηση της κατανάλωσης που καταγράφηκε την περίοδο της πανδημίας, όμως οι ηλικίες 50 έως 64 ετών αποτελούν μια σημαντική εξαίρεση. Στη συγκεκριμένη ομάδα, η κατανάλωση αλκοόλ όχι μόνο παραμένει υψηλότερη από τα προ πανδημίας επίπεδα, αλλά η βαριά κατανάλωση έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine», με τους ερευνητές να αναλύουν στοιχεία από περισσότερους από 114.000 ενήλικες στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί πίνουν λιγότερο

Συνολικά, η μελέτη δείχνει μια αλλαγή στην τάση των τελευταίων ετών. Από το 2022 έως το 2024, η κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε σχεδόν κατά 2%, ενώ η βαριά κατανάλωση μειώθηκε περισσότερο από 8%.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υποχώρηση της κατανάλωσης αλκοόλ στις ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, τα επίπεδα κατανάλωσης παραμένουν υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα της National Health Interview Survey, μιας μεγάλης έρευνας για την κατάσταση της υγείας του αμερικανικού πληθυσμού.

Τι συμβαίνει στους 50-64

Στους Αμερικανούς ηλικίας 50 έως 64 ετών, η τάση είναι αντίστροφη. Σε σύγκριση με το 2018, η συνολική κατανάλωση αλκοόλ στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% έως το 2024. Ακόμη πιο έντονη είναι η μεταβολή στη βαριά κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 36%.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό από τους ειδικούς, καθώς οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά από παθήσεις που συνδέονται με το αλκοόλ.

«Η αύξηση είναι ακριβώς στην ηλικιακή ομάδα που μας ανησυχεί»

Ο Brian Lee, ηπατολόγος και ειδικός στις μεταμοσχεύσεις ήπατος στο Keck Medicine του University of Southern California και κύριος ερευνητής της μελέτης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την αύξηση που καταγράφεται στις ηλικίες 50-64.

«Βλέπουμε τις αυξήσεις ακριβώς στην ηλικιακή ομάδα για την οποία ανησυχούμε περισσότερο όσον αφορά την υγεία και τις βλάβες στα όργανα», ανέφερε.

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται μεταξύ άλλων με μεγαλύτερο κίνδυνο κίρρωσης του ήπατος και καρκίνων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Για τους ειδικούς, επομένως, η διατήρηση υψηλών επιπέδων κατανάλωσης σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Gen Z απομακρύνεται περισσότερο από το αλκοόλ

Από την άλλη, η μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ καταγράφηκε στους ενήλικες της Gen Z.

Μεταξύ 2022 και 2024, η κατανάλωση αλκοόλ στη συγκεκριμένη γενιά μειώθηκε περίπου 5%. Παράλληλα, οι Millennials παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση στη βαριά κατανάλωση, η οποία υποχώρησε κατά 17%. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά όταν οι ερευνητές εξετάζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες.

https://www.instagram.com/p/DdpHoZSDM1B/

Η πανδημία άλλαξε τις συνήθειες

Προηγούμενες μελέτες είχαν καταγράψει σημαντική αύξηση τόσο στην κατανάλωση αλκοόλ όσο και στους θανάτους που σχετίζονται με αυτήν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η απομόνωση, το άγχος και οι μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα φαίνεται πως συνέβαλαν στην αύξηση της κατανάλωσης, καθώς πολλοί άνθρωποι στράφηκαν περισσότερο στο αλκοόλ κατά την περίοδο των περιορισμών.

Τώρα, όμως, η νέα μελέτη δείχνει ότι η συμπεριφορά αυτή δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ηλικίες.

«Φαίνεται ότι για τους νεότερους ανθρώπους αυτό έγινε μια προσωρινή συνήθεια και κάπως επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα», εξήγησε ο Lee.

Για τους μεγαλύτερους, ωστόσο, παραμένει ένα διαφορετικό ερώτημα: «Γιατί αυτή η συνήθεια συνεχίστηκε;»

Η μελέτη καταγράφει με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, χωρίς όμως να δίνει μια οριστική απάντηση για τους λόγους που οδηγούν τους 50-64 ετών να συνεχίζουν να καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ.

*Με πληροφορίες από τη The Washington post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

12:52ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και πολυαναμενόμενες σειρές

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας - «Παράνομα τα μηχανήματα, μας είπε ψέματα η Γάκα»»

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ

12:40ΕΘΝΙΚΑ

Νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε Αθήνα και Λευκωσία: Στο στόχαστρο Αιγαίο, καλώδιο και εξοπλισμοί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

12:30ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος ανιχνεύει 17 είδη καρκίνου – Ποια η ακρίβειά του

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο ακτιβιστής Danny Tommo - Είχε βυθίσει λέμβο παράνομων μεταναστών ανοιχτά της Βρετανίας

12:01WHAT THE FACT

Γιώργος Μαζωνάκης: Φαρμακείο στο Αγρίνιο εφημερεύει με «Όσο Ζω Μαζώ»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλίσια Κις: Έκλεισε το Vogue World Milan στο πιάνο με το «I Feel Love» της Donna Summer και έγινε viral

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:44ANNOUNCEMENTS

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 έφτασε στην Ελλάδα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

11:40ΚΟΣΜΟΣ

El Mundo: Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας - Το σενάριο με τα Gerbera

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: AI agent της OpenAI παραβίασε για πρώτη φορά κρίσιμη κυβερνητική ιστοσελίδα στην Αυστραλία

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ