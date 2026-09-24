Λισαβόνα: 30.000 αποστειρωμένα κουνούπια κατά του ασιατικού κουνουπιού τίγρης

Snapshot Στην περιοχή Αλβαλάντε της Λισαβόνας απελευθερώνονται 30.000 αποστειρωμένα αρσενικά κουνούπια «Aedes albopictus» στο πλαίσιο πειραματικού προγράμματος.

Ο στόχος είναι να μελετηθεί η επιβίωση, διασπορά και αναπαραγωγή των αποστειρωμένων κουνουπιών και να αξιολογηθεί η δυνατότητα μείωσης του πληθυσμού των κουνουπιών τίγρης.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2024 εφόσον τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης είναι θετικά.

Η τεχνική έχει εφαρμοστεί σε άλλα έντομα και το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με διάφορους φορείς υγείας και τοπικές αρχές.

Η απομάκρυνση στάσιμων νερών παραμένει απαραίτητο μέτρο για τον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών, παράλληλα με την απελευθέρωση αποστειρωμένων αρσενικών. Snapshot powered by AI

Τριάντα χιλιάδες αποστειρωμένα αρσενικά κουνούπια θα απελευθερωθούν σήμερα στην περιοχή Αλβαλάντε της Λισαβόνας, στο πλαίσιο ενός πειραματικού προγράμματος που σε επόμενο στάδιο θα εξετάσει κατά πόσο είναι δυνατό να μειωθεί ο πληθυσμός του ασιατικού κουνουπιού τίγρης.

Συνολικά 60.000 κουνούπια έχουν ήδη απελευθερωθεί, ενώ η τελευταία απελευθέρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa ο Αφόνσο Μορέιρα, γιατρός Δημόσιας Υγείας στη Μονάδα Δημόσιας Υγείας Φρανσίσκο Ζόρζε της Τοπικής Μονάδας Υγείας Σάντα Μαρία.

Τα κουνούπια ανήκουν στο είδος «Aedes albopictus», γνωστό ως ασιατικό κουνούπι τίγρης. Όπως εξήγησε ο Αφόνσο Μορέιρα, τα συγκεκριμένα κουνούπια είναι αρσενικά και επομένως δεν τσιμπούν, καθώς μόνο τα θηλυκά χρειάζονται αίμα.

Πριν από την απελευθέρωσή τους, τα έντομα έχουν αποστειρωθεί και στόχος είναι να ανταγωνιστούν τα αρσενικά κουνούπια που υπάρχουν ήδη στην περιοχή.

«Αποστειρώθηκαν με μια αποδεδειγμένη και ασφαλή τεχνική και, όταν τα απελευθερώνουμε στην περιοχή όπου υπάρχει πληθυσμός του συγκεκριμένου κουνουπιού, ουσιαστικά ανταγωνίζονται τα αρσενικά κουνούπια που βρίσκονται ήδη εκεί, τα άγρια κουνούπια», ανέφερε.

Το πρόγραμμα εξετάζει τη διασπορά, την επιβίωση και την αναπαραγωγή

Ο τελικός στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ο ανταγωνισμός των αποστειρωμένων αρσενικών μπορεί να περιορίσει την αναπαραγωγή του είδους, καθώς τα ζευγαρώματα με αυτά τα κουνούπια δεν οδηγούν σε απογόνους.

Ωστόσο, σε αυτή την πρώτη φάση, βασικός στόχος είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά των απελευθερωμένων κουνουπιών, και συγκεκριμένα η ικανότητά τους να διασπείρονται και να επιβιώνουν στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η παρέμβαση.

Η δεύτερη φάση έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του επόμενου έτους, εφόσον τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης είναι θετικά.

«Περιμένουμε ότι, περίπου εκείνη την περίοδο, εφόσον όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συγκριτική μελέτη, κατά την οποία θα απελευθερώνουμε κουνούπια σε μία περιοχή και θα έχουμε μια περιοχή ελέγχου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει διαφορά σε μια περιοχή παρόμοια με εκείνη όπου πραγματοποιείται η παρέμβαση», εξήγησε ο Αφόνσο Μορέιρα.

Η τεχνική έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα έντομα

Σύμφωνα με τον ερευνητή, η συγκεκριμένη τεχνική έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλα έντομα, μεταξύ άλλων στη «μύγα των φρούτων», ενώ μια παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί στο Αλγκάρβε για τον ίδιο σκοπό.

Ο Αφόνσο Μορέιρα υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα στη Λισαβόνα επικεντρώνεται στο ασιατικό κουνούπι τίγρης «λόγω των επιπτώσεών του στη δημόσια υγεία».

Το «Aedes albopictus» μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο κίτρινος πυρετός. Ο κίνδυνος προκύπτει όταν το κουνούπι τσιμπήσει ένα μολυσμένο άτομο και στη συνέχεια μεταδώσει την ασθένεια σε άλλο άνθρωπο.

Απαραίτητη η απομάκρυνση των στάσιμων νερών

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η απελευθέρωση αποστειρωμένων κουνουπιών αποτελεί μόνο ένα από τα μέτρα καταπολέμησης του είδους, επισημαίνοντας ότι παραμένει απαραίτητη η εξάλειψη των σημείων αναπαραγωγής του, ιδιαίτερα των μικρών συγκεντρώσεων στάσιμου νερού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Όσον αφορά την επιλογή της περιοχής Αλβαλάντε για την απελευθέρωση των κουνουπιών, ο Αφόνσο Μορέιρα την απέδωσε στα χαρακτηριστικά της περιοχής, και συγκεκριμένα στη βλάστηση και στις αυλές, οι οποίες μπορούν να «δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κουνουπιού».

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς που διαθέτουν εμπειρία στην παραγωγή και απελευθέρωση αποστειρωμένων εντόμων, μεταξύ των οποίων και η ισπανική εταιρεία Tragsa.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Μονάδα Δημόσιας Υγείας Φρανσίσκο Ζόρζε, η Γενική Διεύθυνση Υγείας, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας «Δρ. Ρικάρντο Ζόρζε» (INSA), ο Δήμος Λισαβόνας και το Συμβούλιο της Ενορίας Αλβαλάντε.