Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

Snapshot Ένας 13χρονος στο Αγρίνιο κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής του μέσα σε μια εβδομάδα.

Ο φερόμενος δράστης ακινητοποίησε, φίλησε και θώπευσε τη συμμαθήτριά του παρά τη θέλησή της σε χώρο κοντά στο σχολείο τους.

Ο 13χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, ενώ η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μετά την απολογία του, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν αλλαγή σχολείου και απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τη δικογραφία και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Μια σοκαριστική υπόθεση βγήκε στο φως της δημοσιότητας, καθώς ένας 13χρονος συνελήφθη με την κατηγορία του κατ' εξακολούθηση βιασμού μιας συνομήλικής του στο Αγρίνιο.

Ο φερόμενος ως δράστης, φέρεται να προχώρησε δύο φορές, μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της συνομήλικης συμμαθήτριάς του παρά τη θέλησή της, σε παρακείμενο χώρο του σχολείου που φοιτούν.

Ο 13χρονος συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή (18/9) στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Κατά τα καταγγελλόμενα, ο νεαρός φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας της τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί. Κατόπιν της καταγγελίας κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές κι ο ανήλικος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης που προχώρησε στην καταγγελία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.