Η βιοτεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψης των ευρωβουλευτών της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας

Snapshot Η ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική εστιάζει στην αντιμετώπιση ελλείψεων, ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού και μείωση εξαρτήσεων από τρίτες χώρες μέσω ανάπτυξης παραγωγικής βάσης εντός Ευρώπης.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει ισχυρή παραγωγική και ερευνητική δομή, με 51 μονάδες παραγωγής και 31 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού.

Επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως παραγωγικού και τεχνολογικού κόμβου στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία.

Η ελληνική προεδρία της ΕΕ θέτει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση νομοθεσίας για βιοομοειδή και βιοτεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων εντός Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Στο στο νέο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής στην Τρίπολη ξεναγήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο ημέρες μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, κατά την οποία στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα του φαρμάκου, υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων φαρμάκων, ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού και περιορισμού των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες, με έμφαση στην ανάπτυξη παραγωγικής βάσης για φάρμακα και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (APIs) εντός της Ευρώπης.

Στην Τρίπολη, οι ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν για το στρατηγικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, της ασφάλειας εφοδιασμού και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) παρουσίασε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δυναμική του κλάδου και τη συμβολή του στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τα κρίσιμα φάρμακα, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα.

Η Ελλάδα ως παραγωγικός κόμβος της Ευρώπης

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν 51 μονάδες παραγωγής φαρμάκων και 31 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υλοποιούν επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, προηγμένες τεχνολογίες, έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό. Η δυναμικότητα αυτή δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά, αλλά αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και ενισχύει την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, το κλιμάκιο των ευρωβουλευτών επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις της DEMO για την ανάπτυξη και παραγωγή ογκολογικών και πενικιλλινούχων φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι επενδύσεις των WinMedica (Ομίλου ELPEN) και FARAN, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω το παραγωγικό οικοσύστημα της περιοχής.

Η ΠΕΦ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τα βασικά συστατικά για να διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική φαρμακευτικής παραγωγής: ισχυρή βιομηχανική βάση, επιστημονική και παραγωγική τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντική επενδυτική δυναμική. Η ενίσχυση αυτής της βάσης αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη παραγωγή εντός των συνόρων της, διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού και ισχυρότερες δυνατότητες παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων και πρώτων υλών. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν παραγωγικό και τεχνολογικό κόμβο της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας, κατά την ΠΕΦ.

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ

Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη Δευτέρα (21/09/2026), από το υπουργείο Υγείας. Εν όψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έθεσε ως προτεραιότητα στον τομέα του φαρμάκου, τη βιοτεχνολογία.

«Βασική μας προτεραιότητα κατά την ελληνική προεδρία θα είναι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τη νομοθεσία σχετικά με τα βιοομοειδή και τη βιοτεχνολογία γενικότερα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μετά τη συνάντησή του με μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει και η βιοτεχνολογία. Η Ευρώπη διαθέτει επιστημονική γνώση, ισχυρά ερευνητικά κέντρα και ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα του μέλλοντος όχι μόνο θα αναπτύσσονται, αλλά και θα παράγονται στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα και πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα ήδη συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες, έρευνα και ανάπτυξη. Τα ζητήματα αυτά θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή SANT, μέσα από ανοιχτό διάλογο και ευρωπαϊκές λύσεις που θα είναι φιλόδοξες, ισορροπημένες και εφαρμόσιμες. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: μια Ευρώπη που μπορεί να καινοτομεί και να παράγει, να ανταποκρίνεται στις γεωπολιτικές προκλήσεις και, πάνω απ’ όλα, να διασφαλίζει για κάθε Ευρωπαίο ασθενή έγκαιρη και βιώσιμη πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζεται» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

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