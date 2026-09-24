Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων του Οκτωβρίου
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- Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
- Οι πληρωμές για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
- Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το απόγευμα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
- Οι πληρωμές καλύπτουν κύριες και επικουρικές συντάξεις από διάφορους φορείς όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο, και άλλους.
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Η καταβολή για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους μια ημέρα πριν, δηλαδή σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
Συντάξεις Οκτωβρίου - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
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