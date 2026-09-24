Αλίσια Κις: Έκλεισε το Vogue World Milan στο πιάνο με το «I Feel Love» και έγινε viral

Snapshot Η Αλίσια Κις έκλεισε το Vogue World Milan 2026 παίζοντας πιάνο και ερμηνεύοντας το «I Feel Love» της Donna Summer μέσα στη Galleria Vittorio Emanuele II.

Φόρεσε μια χειροποίητη δημιουργία του Francesco Risso, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη με έμφαση στην κίνηση και τη σκηνική παρουσία.

Το φόρεμα αποτελείται από σατέν κομμάτια με κεντήματα και ζωγραφική στο χέρι, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης που συνδυάζει ιστορία, μνήμη και μεταμόρφωση.

Η Αλίσια Κις διατηρεί μια προσωπική σχέση με τη μόδα, έχοντας υιοθετήσει ανεπιτήδευτο στιλ και υποστηρίζοντας την αυτοαποδοχή και την απελευθέρωση από την πίεση για τελειότητα.

Με περισσότερα από 90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και 17 Grammy, η μουσική και η εικόνα της ενώθηκαν στην εμφάνισή της στο Vogue World Milan, εκπέμποντας μήνυμα αγάπης και ενότητας. Snapshot powered by AI

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Αλίσια Κις στο Vogue World Milan 2026, κλείνοντας τη μεγάλη επίδειξη μόδας μέσα στη Galleria Vittorio Emanuele II, στο Μιλάνο, με μια ξεχωριστή εμφάνιση που ένωσε μουσική, μόδα και performance.

Καθισμένη στο πιάνο, στο κέντρο της εμβληματικής στοάς, η 45χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το «I Feel Love» της Donna Summer, ενώ γύρω της κινούνταν μοντέλα φορώντας λευκές δημιουργίες. Η εμφάνισή της ήταν το φινάλε του Vogue World Milan και μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Για την περίσταση, η Αλίσια Κις φόρεσε μια εντυπωσιακή δημιουργία του Francesco Risso, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη στο πλαίσιο του Bureau of Imagination, του συλλογικού project που ανέπτυξε ο Ιταλός designer σε συνεργασία με τον Alex Sossah.

Το φόρεμα αποτελείται από διαφορετικά κομμάτια σατέν, τα οποία ενώνονται με κεντήματα και χάντρες. Η δημιουργία καταλήγει σε μια τεράστια ουρά, ενώ ολόκληρη η επιφάνειά της έχει ζωγραφιστεί στο χέρι από την Flaminia Veronesi, μετατρέποντας το φόρεμα σε ένα έργο τέχνης που μοιάζει περισσότερο με καμβά παρά με συμβατική βραδινή δημιουργία.

«Ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε κάτι που η Αλίσια θα μπορούσε να βιώσει πραγματικά ως δικό της», ανέφερε ο Francesco Risso, εξηγώντας ότι το ρούχο σχεδιάστηκε με βασικό γνώμονα την κίνηση του σώματος πάνω στη σκηνή.

https://www.instagram.com/reel/DdpL6SKPHSM/

Ένα φόρεμα φτιαγμένο για τη σκηνή

Η δημιουργία του Risso συνδυάζει τη λεπτότητα με μια σχεδόν μαρμάρινη επιβλητικότητα. Ο ίδιος θέλησε να αξιοποιήσει διαφορετικά υλικά και «θραύσματα» προηγούμενων δημιουργιών, ενώνοντας στοιχεία που έχουν ήδη τη δική τους ιστορία σε μια νέα σύνθεση.

«Το σημείο εκκίνησης ήταν η ιδέα των θραυσμάτων, κομμάτια που είχαν ήδη ζήσει με κάποιον τρόπο τη δική τους ζωή και ενώνονται για να διηγηθούν μια νέα ιστορία», είχε εξηγήσει ο σχεδιαστής.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην κίνηση. Η Αλίσια Κις δεν θα βρισκόταν απλώς σε ένα catwalk, αλλά θα ολοκλήρωνε τη βραδιά με μια μουσική performance. Έτσι, η ουρά του φορέματος σχεδιάστηκε ώστε να ακολουθεί κάθε της κίνηση και να αντανακλά το φως καθώς κινείται στη σκηνή.

Η χειροποίητη ζωγραφική της Flaminia Veronesi καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της δημιουργίας, δημιουργώντας διαφορετικές υφές, χρώματα και υλικά. Ο Risso περιγράφει το αποτέλεσμα ως ένα έργο γύρω από τη συσσώρευση, τη μεταμόρφωση και τη μνήμη.

Η Αλίσια Κις και η σχέση της με τη μόδα

Η εμφάνιση στο Vogue World έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της προσωπικής σχέσης της Αλίσια Κις με την εικόνα και τη μόδα.

Η τραγουδίστρια έχει εδώ και χρόνια υιοθετήσει ένα πιο ανεπιτήδευτο στιλ, με jeans και απλά tops να αποτελούν συχνά μέρος της γκαρνταρόμπας της, ακόμη και σε εμφανίσεις υψηλού προφίλ. Παράλληλα, το 2016 είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να εμφανίζεται δημόσια χωρίς μακιγιάζ, ως αντίδραση στην πίεση που, όπως είχε εξηγήσει, ασκεί η μουσική βιομηχανία στις γυναίκες.

Από εκείνη την περίοδο, η επιλογή της αυτή συνδέθηκε με μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αυτοαποδοχή και την πίεση για τελειότητα.

Από το πιάνο της Hell's Kitchen στη διεθνή σκηνή

Η σχέση της Αλίσια Κις με το πιάνο ξεκίνησε όταν ήταν μόλις επτά ετών. Μεγάλωσε στη Hell's Kitchen της Νέας Υόρκης, με τη μητέρα της Terria Joseph, και από μικρή ηλικία μελέτησε έργα των Chopin, Beethoven και Mozart.

Στα 16 της αποφοίτησε από την Professional Performing Arts School του Μανχάταν και λίγο αργότερα έγινε δεκτή στο Columbia University. Εγκατέλειψε, όμως, τις σπουδές της για να αφοσιωθεί στη μουσική και να υπογράψει το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο.

Το πρώτο της τραγούδι, «Butterfly», γράφτηκε όταν ήταν μόλις 14 ετών και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ της, «Songs in A Minor», που κυκλοφόρησε το 2001.

Έκτοτε, η Αλίσια Κις έχει πουλήσει περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους και έχει κερδίσει 17 βραβεία Grammy, ενώ μέσα από τη μουσική της έχει μιλήσει για την ανεξαρτησία των γυναικών, την αυτοαποδοχή και την απελευθέρωση από την ανάγκη για τελειότητα.

Στο Vogue World Milan, όλα αυτά συναντήθηκαν πάνω στη σκηνή: η μουσική της, η εικόνα της και μια δημιουργία που σχεδιάστηκε για να κινείται μαζί της.

Και καθώς ολοκλήρωνε την εμφάνισή της στο πιάνο, η Αλίσια Κις είπε μια φράση που συνοψίζει και τη δική της παρουσία στη βραδιά: «Υπάρχει τόση αγάπη γύρω μας».

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