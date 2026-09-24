Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Τετάρτης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη
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  • Ο ALPHA κατέλαβε την πρώτη θέση στη βραδινή ζώνη με τις σειρές «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό», σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.
  • Το «Ριφιφί» σημείωσε 24,8% στο σύνολο και 29,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών.
  • Η νέα σεζόν της κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό» συγκέντρωσε 18,1% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Στο MEGA, οι σειρές «Κάμπινγκ» και «Δύο μαύρα πουκάμισα» κινήθηκαν μεταξύ 11,5% και 12% στο σύνολο.
  • Από τις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται νέες παραγωγές μυθοπλασίας που θα επηρεάσουν την τηλεθέαση στη βραδινή ζώνη.
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Χωρίς εκπλήξεις κινείται, αυτή την εβδομάδα, η βραδινή ζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της τηλεθέασης. Ο ALPHA τερματίζει στην πρώτη θέση με τις σειρές του, αφήνοντας αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, το «Ριφιφί» άγγιξε το 24,8% στο σύνολο και το 29,8% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», που βγήκε χθες στον αέρα με νέο κύκλο επεισοδίων, κατέγραψε 18,1% στο σύνολο και 22,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο MEGA, η σειρά «Κάμπινγκ» έκανε 11,5% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που πήραν τη σκυτάλη, κράτησαν παρέα στο 12% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, η σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι» σημείωσε 11,5% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» κατέγραψαν 13,9% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, η εκπομπή «First Dates» έκανε 9% στο σύνολο και 11,1% στο δυναμικό κοινό.

Ενδιαφέρον έχει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από τις αρχές Οκτωβρίου, όπου στην αρένα θα πέσουν δυνατά προγράμματα και νέες παραγωγές μυθοπλασίας που θα ολοκληρώσουν το παζλ.

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