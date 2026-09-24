«Δεύτερο κύμα» από πρεμιέρες στην ελληνική τηλεόραση - Ποιες εκπομπές και σειρές έρχονται

Snapshot Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού επανέρχεται στον ALPHA για ένατη χρονιά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα.

Το MEGA λανσάρει το νέο μαγκαζίνο «MEGA Non Stop» τα Σαββατοκύριακα και επαναφέρει το τηλεπαιχνίδι «The Chase» με νέα μέλος στην ομάδα των Chasers.

Ο ΣΚΑΪ προγραμματίζει πρεμιέρες του «Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη και του «Voice» με αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη τον Οκτώβριο.

Ο ALPHA, ο ΑΝΤ1 και το STAR ενισχύουν τα τηλεπαιχνίδια τους με νέες σεζόν των «Deal», «Κάτι ψήνεται», «Τροχού της τύχης» και του «1% Club».

Η ΕΡΤ1 ξεκινά τη μυθοπλασία με τις σειρές «Κουτσουπιές», «TV Land» και «Αύριο», ενώ ο ALPHA προετοιμάζει τις πρεμιέρες των σειρών «Οι κόρες της Αρετής», «Μια γυναίκα» και «Για σένα». Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα, που ολοκληρώνεται, έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον καθώς η πρωινή και η βραδινή ζώνη απέκτησαν ξανά «ζωή». Εκπομπές και παραγωγές μυθοπλασίας έπεσαν στη μάχη της τηλεοπτικής σεζόν, ωστόσο βρισκόμαστε μόλις στην αρχή. Το προσεχές διάστημα έχει κλειδώσει μία σειρά από πρεμιέρες, που με βεβαιότητα θα βάλουν φωτιά στον ανταγωνισμό και θα μοιράσουν ξανά την «πίτα».

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 13.50, στον ALPHA, η Ναταλία Γερμανού και η παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» έρχονται για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Η εκπομπή έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα, με τη χαρακτηριστική ματιά της Ναταλίας, δυνατή ομάδα και μια θεματολογία που κινείται από την επικαιρότητα και την κοινωνία, μέχρι τις συνεντεύξεις και τις ιστορίες των ανθρώπων. Η παρουσιάστρια ξέρει την εν λόγω ζώνη πολύ καλά, έχει εμπειρία στις πρωτιές και αναμένεται να «ζορίσει» τους αντιπάλους της, τις εκπομπές «Εξελίξεις τώρα» του MEGA και «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

Την ίδια ημέρα, στο Μεγάλο κανάλι, στην πρωινή ζώνη, «προσγειώνεται» το νέο μαγκαζίνο «MEGA Non Stop». Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με την εκπομπή, που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09.20. Ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Μία εβδομάδα μετά, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό του ΣΚΑΪ, «σκάνε» ενδιαφέρουσες αφίξεις στο Φάληρο. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το «Kitchen Lab» με τον Άκη Πετρετζίκη, στις 16.10. Ο κορυφαίος σεφ μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι, γεμάτο μυρωδιές, πρωτότυπες ιδέες και πιάτα που... απογειώνουν το οικογενειακό τραπέζι. Αναδεικνύει την ομορφιά της μαγειρικής μέσα από απλά υλικά, μοιράζεται πρακτικές τεχνικές που πετυχαίνουν πάντα και προτείνει συνταγές που δίνουν γεύση στα σαββατοκύριακά μας. Την ίδια ημέρα, στις 21.00, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του «Voice» για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο Γιώργο Μαζωνάκη, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τον αγάπησαν, να περνούν από το στούντιο του σόου.

Ώρα για τηλεπαιχνίδια

Την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, τα τηλεπαιχνίδια θα έχουν την τιμητική τους. Στο MEGA, το πρώτο μεγάλο ραντεβού δίνεται στις 18.30, όπου η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει στο «The Chase». Το παιχνίδι συνεχίζει για έκτη διαδοχική σεζόν την πορεία του, έχοντας πλέον ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια. Η παρουσιάστρια βρίσκεται και πάλι στο κέντρο της διαδικασίας, υποστηρίζοντας τους διαγωνιζομένους και δίνοντας τον ρυθμό στις αναμετρήσεις τους με τους Chasers. Το βασικό σκηνικό παραμένει γνώριμο: τέσσερις παίκτες προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα και να προστατεύσουν τα κέρδη τους απέναντι στους κυνηγούς του παιχνιδιού. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ φέτος η ομάδα αποκτά μία ακόμη παρουσία. Η «Κυρία Πάντα Ξέρει» εντάσσεται στους Chasers, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στις καταδιώξεις και ενισχύοντας το στοιχείο της έκπληξης.

Λίγο νωρίτερα, στις 17.45, ο ALPHA ανοίγει τη δική του σελίδα στη νέα τηλεοπτική περίοδο με το «Deal». Ο Γιώργος Θαναηλάκης αναλαμβάνει και πάλι την παρουσίαση, υποδεχόμενος νέους παίκτες σε ένα παιχνίδι όπου η αγωνία κορυφώνεται όσο οι βαλίτσες ανοίγουν και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε ελάχιστο χρόνο. Οι προτάσεις του τραπεζίτη, οι ανατροπές και τα μεγάλα ποσά αποτελούν βασικά συστατικά της καθημερινής διαδικασίας, με κάθε επεισόδιο να μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά μέχρι την τελική συμφωνία.

Στον ΑΝΤ1, στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 17.30, επιστρέφει το «Κάτι ψήνεται». Το γνώριμο μαγειρικό παιχνίδι αποκτά φέτος διαφορετική μορφή, καθώς κάθε εβδομάδα θα έχει ξεχωριστή θεματική και θα ακολουθεί τους δικούς της κανόνες. Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα ανοίγουν τα σπίτια τους, ετοιμάζουν τα γεύματά τους και υποδέχονται τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν και βαθμολογούν. Η πρώτη εβδομάδα έχει τίτλο «2η ευκαιρία» και φέρνει ξανά στο παιχνίδι πέντε πρόσωπα που είχαν ξεχωρίσει στον προηγούμενο κύκλο. Η επιστροφή τους συνοδεύεται από μία σημαντική αλλαγή: για πέντε ημέρες θα μένουν όλοι στο ίδιο σπίτι και καθημερινά διαφορετικός παίκτης θα αναλαμβάνει να γίνει οικοδεσπότης. Κάθε ημέρα θα έχει τη δική της θεματική, δημιουργώντας ένα σκηνικό διαφορετικών χαρακτήρων, γεύσεων και αντιδράσεων γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Στις 18.25, το STAR δίνει τη δική του απάντηση με τον «Τροχό της τύχης». Ο Πέτρος Πολυχρονίδης επιστρέφει για 13η χρονιά, έχοντας στο πλευρό του τη Νατάσα Κουβελά. Το τηλεπαιχνίδι κάνει πρεμιέρα σε ανανεωμένο πλατό και διατηρεί τον γνώριμο συνδυασμό παιχνιδιού, χιούμορ, γρίφων και ανατροπών. Τρεις παίκτες συμμετέχουν σε κάθε επεισόδιο, γυρίζουν τον τροχό, επιλέγουν γράμματα και προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους.

To πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι «1% Club» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του STAR. «Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Στο 1% Club δεν μπαίνεις με γνώσεις, η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Στο club του 1% ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», αναφέρει ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο τρέιλερ.

Οι σειρές στην ΕΡΤ1 & οι εκπλήξεις του ALPHA

Με την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς «Κουτσουπιές», τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αρχίζει η νέα σεζόν για τη μυθοπλασία στην ΕΡΤ. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνουν η κωμωδία «TV Land» και η δραματική σειρά επιβίωσης «Αύριο», εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με χιούμορ και δράση.

Στο μετερίζι του ALPHA αναμένονται οι πρεμιέρες των σειρών «Οι κόρες της Αρετής», «Μια γυναίκα» και «Για σένα». Το κανάλι έχει ξεκινήσει δυναμικά στον τομέα της μυθοπλασίας και η άφιξη των τριών σίριαλ θα βάλει φωτιά στον ανταγωνισμό.

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