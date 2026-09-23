Ηγουμενίτσα: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της 25χρονης – «Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»

Snapshot Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε 15 μαχαιριές και αμυντικά τραύματα στα χέρια της 25χρονης, που δείχνουν την προσπάθειά της να προστατευθεί.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, ενώ ο κατηγορούμενος προσπάθησε αρχικά να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Η οικογένεια της Πηνελόπης ζήτησε σεβασμό στο πένθος και την ιδιωτικότητά της μετά την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν την 25χρονη Πηνελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, συγκεντρώθηκαν στην Μεταμόρφωση για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, παρουσία πλήθους κόσμου. Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα της 25χρονης και ο αδελφός της, ο οποίος στον επικήδειο λόγο του δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Από δω και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα», είπε, σύμφωνα με το Star, αποχαιρετώντας την αδελφή του.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι κακώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα της 25χρονης δείχνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα, ότι προσπάθησε να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στα χέρια της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη.

Συνολικά, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε 15 τραύματα από μαχαίρι, στοιχείο που προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση και αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Στον ανακριτή ο κατηγορούμενος

Το επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας αφορά την απολογία του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 25χρονης.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Μετά την απολογία του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την απόφαση σχετικά με την προσωρινή του κράτηση, έως ότου η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη, εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική δικαστική εξέλιξη.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην Ηγουμενίτσα

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ηγουμενίτσα σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο της πόλης. Περαστικός ήταν εκείνος που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα άρχισαν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.

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