Γονείς γύρισαν σπίτι με το νεκρό μωρό στο αυτοκινήτου, λόγω άρνησης του νοσοκομείου να το μεταφέρει

Χρειάστηκε να οδηγήσουν 4 ώρες με τη σορό του παιδιού τους στο πίσω κάθισμα 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γονείς γύρισαν σπίτι με το νεκρό μωρό στο αυτοκινήτου, λόγω άρνησης του νοσοκομείου να το μεταφέρει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι γονείς ενός νεκρού βρέφους με σύνδρομο Ντάουν αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τη σορό του στο αυτοκίνητό τους, καθώς το νοσοκομείο αρνήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά λόγω κόστους και έλλειψης εγγράφων.
  • Το παιδί πέθανε σε νοσοκομείο του Salem Health στις 22 Σεπτεμβρίου 2024 μετά από επιδείνωση της υγείας του κατά τη διάρκεια εκδρομής.
  • Το νοσοκομείο ζήτησε από τους γονείς να μείνουν μακριά από τη σορό και δεν παρείχε έγκαιρη παρουσία ιατροδικαστή.
  • Οι γονείς κατέθεσαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων για συναισθηματική οδύνη και ψυχολογικές βλάβες που προκλήθηκαν από τη συμπεριφορά του νοσοκομείου.
  • Κατά την επιστροφή τους, οι γονείς χρειάστηκε να βρουν ιδιωτικό γραφείο τελετών και να καθαρίσουν τα σωματικά υγρά που διέρρευσαν στο αυτοκίνητό τους.
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Ο μικρός Μάικλ γεννήθηκε στο Σιάτλ στις αρχές του 2024, και διαγνώστηκε με σύνδρομο Ντάουν και άλλες επιπλοκές, οι οποίες τον ανάγκασαν να νοσηλευτεί για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του.

Δύο μήνες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, οι γονείς του Αλεξάντρ και Νατάλια Γιερεμέγιεφ, τον πήραν για μία εκδρομή στο Όρεγκον για μια εκκλησιαστική συνάντηση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το παιδί εμφάνισε δύσπνοια και η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταβούν σε νοσοκομείο του Salem Health, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ας Σεπτεμβρίου 2024.

Το προσωπικό του νοσοκομείου προσπάθησε να του παράσχει πρώτες βοήθειες, αλλά ο μικρός κηρύχθηκε νεκρός στις 2:44 π.μ.

Το δράμα τους όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσαν αναφέρουν πως τους ζητήθηκε να μείνουν μακριά από τη σορό του παιδιού, ενώ περίμεναν έναν ιατροδικαστή που δεν έφτασε ποτέ.

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις τους για τις διαδικασίες μεταφοράς του γιου τους πίσω στο Σιάτλ, το προσωπικό τους είπε ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα και ότι θα ήταν πολύ δαπανηρό (για το νοσοκομείο) να μεταφέρουν το αγόρι σε γραφείο τελετών.

Αντ' αυτού, τους προτάθηκε να οδηγήσουν για ώρες μέχρι το σπίτι τους με το δικό τους αυτοκίνητο, με τη σορό του νεκρού παιδιού τους στο πίσω κάθισμα.

Μάλιστα, τους συμβούλευσαν να ξαπλώσουν το νεκρό παιδί και να το σκεπάσουν με μια κουβέρτα.

Οι γονείς δεν είχαν άλλη λύση. Έβαλαν τη σορό του παιδιού στο αυτοκίνητο και στην 4ωρη διαδρομή επιστροφής αναγκάστηκαν να καλέσουν αρκετά γραφεία κηδειών πριν βρουν ένα που θα δεχόταν τη σορό του γιου τους, σύμφωνα με την αγωγή.

Μετά την άφιξή τους, ο πατέρας αναγκάστηκε να καθαρίσει τα σωματικά υγρά που είχαν διαρρεύσει στο πίσω κάθισμα του οικογενειακού αυτοκινήτου.

Οι γονείς, που έχουν άλλα δύο παιδιά, με την αγωγή τους στρέφονται της Salem Health, των Salem Health Hospitals & Clinics, της Salem Emergency Physicians Service και της Δρ. Stefani Sorensen, διεκδικώντας 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για την ακραία συναισθηματική οδύνη και τις ψυχολογικές βλάβες που φέρεται να προκλήθηκαν από τις ενέργειες των εναγομένων.

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