Ρώμη: «Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια

«Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, τώρα θα σας πετάξω στον τοίχο» - Νηπιαγωγός τρομοκρατούσε παιδιά  συγκλονιστικές ηχογραφήσεις της απολυμένης νηπιαγωγού στο νηπιαγωγείο της Ρώμης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρώμη: «Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε διαθεσιμότητα τέθηκε με απόφαση εισαγγελέα μία 62χρονη παιδαγωγός, μετά τις κατηγορίες για κακοποίηση τουλάχιστον 10 παιδιών σε έναν δημοτικό παιδικό σταθμό της Ρώμης, όπου εργαζόταν επί σειρά ετών.

Λεκτικές επιθέσεις, εξευτελισμοί και απειλές ήταν στην ημερήσια διάταξη για τα νήπια, όλα περίπου 3 ετών.

Προηγήθηκαν καταγγελίες γονέων για τη συμπεριφορά της δασκάλας, ενώ τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε έρευνες, οι οποίες «κατέστησαν δυνατή την τεκμηρίωση της συνήθους και συστηματικά κακόβουλης συμπεριφοράς» από την πλευρά της 62χρονης.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, από το βιντεοληπτικό υλικό της δομής που εγκατέστησαν κρυφά στο πλαίσιο της έρευνας, κατεγράφησαν πολυάριθμα επεισόδια σωματικής βίας, όπως βίαιο τράβηγμα ανηλίκων από τα χέρια, τα σήκωνε και τα κάθιζε απότομα στις καρέκλες, χτυπώντας τους με χαστούκια στο κεφάλι, τον αυχένα, το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια.

Επίσης εκτόξευε φράσεις τύπου «είσαι τσιγγάνος» και «η μητέρα σου σε έφτιαξε στα γρήγορα», «είστε πραγματικά μικροί, άσχημοι και τέρατα», «μου μοιάζεις με κότα», «μου φαίνεσαι σαν γουρουνάκι», «τώρα θα σε χτυπήσω στον τοίχο, κάτσε κάτω, μείνε κάτω και αλίμονο αν σηκωθείς»

Τα παιδιά, κατά την παιδαγωγική της κρίση, έπρεπε να μένουν ακίνητα, σιωπηλά, έπρεπε να κοιμούνται όταν ήταν η ώρα τους και να τρώνε ό,τι είχαν στο πιάτο τους. Αρκούσε το παραμικρό για να ξεκινήσουν οι κακοποιήσεις, τις οποίες περιγράφει γλαφυρά η Il Messaggero.

Ενώ ένα μικρό παιδί έκλαιγε, εκείνη επαναλάμβανε: «Τέτοια αηδιαστικά παιδιά… αηδιαστικό είσαι». «Είσαι κακιά», της είπε μια μέρα ένα κοριτσάκι. Σχόλιο στο οποίο η παιδαγωγός απαντά: «Σε ανέχομαι, τόσο κακιά δεν είμαι».

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού ύπνου, όταν ένα μικρό παιδί δεν ήθελε να ξαπλώσει, αυτή δηλώνει: «Τώρα θα σε χτυπήσω στον τοίχο, ξάπλωσε, μείνε κάτω και να σε πάρει ο διάολος αν σηκωθείς». Σε εκείνο το δωμάτιο, εκείνη τη φορά, ακούστηκε και ο ήχος ενός χαστουκιού. Σε ένα μικρό παιδί που τον έπιανε ύπνος την ώρα του μεσημεριανού, επειδή ήταν ξύπνιο από νωρίς το πρωί, θα έπεφτε επίσης ένα χαστούκι στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όταν το έβαζαν στο καρεκλάκι.

Οι κρυφές συσκευές καταγραφής και οι κάμερες επιβεβαίωσαν τους φόβους των γονιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, καταγράφονται 3 χαστούκια και 64 τραβήγματα· 21 άμεσες απειλές προς τα παιδιά· 10 προσβολές και δύο βρισιές, καθώς και 2 περιστατικά σοβαρών ελλείψεων υγιεινής.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής ανάκρισης, η γυναίκα απέρριψε τις σοβαρότερες κατηγορίες, παραδεχόμενη μόνο ορισμένα περιστατικά, τα οποία όμως δικαιολόγησε ως «παρεμβάσεις με εκπαιδευτικό σκοπό».

Η παιδαγωγός υποστήριξε την ανάγκη να υψώνει τη φωνή της ή να διορθώνει λανθασμένες συνήθειες που επιτρέπονταν από τους γονείς (όπως το να πηδούν στα κρεβάτια), χαρακτηρίζοντας τις εκφράσεις της ως έναν τρόπο για να «παρέχει στα παιδιά τα απαραίτητα μέσα για να μεγαλώσουν».

Τα επιχειρήματά της απορρίφθηκαν από τον δικαστή, ο οποίος υπογράμμισε ότι η βία δεν μπορεί να βρει καμία παιδαγωγική δικαιολογία, ακόμη και αν εναλλάσσεται με στιγμές φαινομενικής κανονικότητας. Οι επιθετικές συμπεριφορές, σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο, είχαν ως μοναδικό σκοπό να ταπεινώσουν τα μικρά παιδιά και να τους επιβάλουν αδικαιολόγητες τιμωρίες.

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