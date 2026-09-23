Βρετανία: Η στιγμή της εκτίναξης 2 πιλότων της RAF από αεροσκάφος που συνετρίβη – Βίντεο

Snapshot Δύο πιλότοι της RAF χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης για να εγκαταλείψουν αεροσκάφος που συνετρίβη.

Το αεροσκάφος έβγαλε καπνό, έπεσε στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την εκτίναξη.

Οι πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και της Αεροδιασωστικής Υπηρεσίας της Ουαλίας ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό κοντά στη βάση RAF Valley. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που 2 πιλότοι της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) καταλαβαίνουν ότι το αεροσκάφος τους θα συντριβεί και χρησιμοποιούν το σύστημα εκτίναξης για να το εγκαταλείψουν.

Στο βίντεο φαίνεται και το αεροσκάφος δευτερόλεπτα μετά την εκτίναξη να βγάζει καπνό, να πέφτει στο έδαφος και να τυλίγεται στις φλόγες.

Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ανέφερε ότι οι πιλότοι έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα μετά το περιστατικό. Τόνισε ότι ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και της Αεροδιασωστικής Υπηρεσίας της Ουαλίας βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος, κοντά στη βάση RAF Valley του νησιού.

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