Πέθανε η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη

Έφυγε από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο

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Πέθανε η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη απεβίωσε μετά από χρόνια μάχης με τον καρκίνο.
  • Εργάστηκε επί δεκαετίες σε διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και εφημερίδες όπως το «Πρώτο Θέμα».
  • Ήταν γνωστή για το χαμόγελο και την ευπροσήγορη στάση της μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της.
  • Η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.
  • Ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.
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Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πάντα χαμογελαστή και ευπροσήγορη, μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος, που εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ τα προηγούμενα χρόνια -αρχικά στον ραδιοφωνικό του σταθμό, «Πρακτορείο FM 104,9» και μετέπειτα στη σύνταξη ειδήσεων- υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια επί δεκαετίες, έχοντας εργαστεί σε διάφορα μέσα: στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης επί πολλά χρόνια, στο εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη», στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα» και σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ενώ είχε συνεργασία και με κυπριακά μέσα.

Ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.

Η οικογένεια του ΑΠΕ-ΜΠΕ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της συναδέλφου και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.

Πηγή: ΑΠΕ

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