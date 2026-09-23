Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

Για μέρες φθινοπώρου από τα παλιά κάνει λόγο στην ανάλυσή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση βόρειων ανέμων εντάσεως ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Δωδεκάνησα).

Κατά τα άλλα, οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών είναι εξαιρετικά περιορισμένες και η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι μονοψήφιες, με συνέπεια η ψύχρα εκεί νωρίς το πρωί να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Την Παρασκευή (25/9), και πιο συγκεκριμένα από τις απογευματινές ώρες, στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. Στερεά και την κεντροδυτική Μακεδονία οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΝΔ έως ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

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