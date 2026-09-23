Ανατροπή με νέα ιατρική έρευνα: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προήλθε από δύο ξεχωριστά όργανα που ενώθηκαν
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο ανθρώπινος εγκέφαλος προήλθε από δύο ξεχωριστά συστήματα που συγχωνεύτηκαν
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Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τα στοιχεία της οποίας αποκάλυψαν πως δεν είναι μεμονωμένο όργανο, αλλά δύο ξεχωριστά συστήματα που εξελίχθηκαν ανεξάρτητα πριν γίνουν ένα.
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