Basket League: Η ΕΕΑ δεν έδωσε πιστοποιητικό στον Προμηθέα για τη συμμετοχή του στην GBL
Η απόφαση της ΕΕΑ σημαίνει ότι ο Προμηθέας μένει εκτός του πρωταθλήματος
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- Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλημού (ΕΕΑ) δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα Πάτρας για την επερχόμενη Greek Basket League.
- Η ΕΕΑ ενέκρινε τη συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας στο πρωτάθλημα.
- Η απόφαση της ΕΕΑ σημαίνει ότι ο Προμηθέας μένει εκτός του πρωταθλήματος.
- Η Αθλητική Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την τυχόν τιμωρία που θα επιβληθεί στον Προμηθέα.
Εκτός πρωταθλήματος μένει ο Προμηθέας Πάτρας, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν του χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Greek Basket League.
Αντίθετα, το «πράσινο φως» δόθηκε στις ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα.
Η ανακοίνωση της ΕΕΑ
«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.
Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:
ΚΑΕ ΑΕΚΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».
Πλέον, η Αθλητική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την τιμωρία που θα επιβληθεί στους Αχαιούς.
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