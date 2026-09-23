Basket League: Η ΕΕΑ δεν έδωσε πιστοποιητικό στον Προμηθέα για τη συμμετοχή του στην GBL

Snapshot Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλημού (ΕΕΑ) δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα Πάτρας για την επερχόμενη Greek Basket League.

Η ΕΕΑ ενέκρινε τη συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας στο πρωτάθλημα.

Η απόφαση της ΕΕΑ σημαίνει ότι ο Προμηθέας μένει εκτός του πρωταθλήματος.

Η Αθλητική Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την τυχόν τιμωρία που θα επιβληθεί στον Προμηθέα. Snapshot powered by AI

Εκτός πρωταθλήματος μένει ο Προμηθέας Πάτρας, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν του χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Greek Basket League.

Αντίθετα, το «πράσινο φως» δόθηκε στις ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ

«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΑΕΚΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».

Πλέον, η Αθλητική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την τιμωρία που θα επιβληθεί στους Αχαιούς.

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