Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν - Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η εταιρεία Skroutz Last Mile που είχε ως αποτέλεσμα να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα πελατών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν - Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Skroutz Last Mile υπέστη κυβερνοεπίθεση που οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών, όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.
  • Δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματα της εταιρείας.
  • Περίπου μερικές δεκάδες χιλιάδες πελάτες επηρεάστηκαν και ενημερώθηκαν για το περιστατικό.
  • Η εταιρεία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες διερεύνησης και αντιμετώπισης του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
  • Η Skroutz Last Mile προειδοποιεί για αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ή επικοινωνίες που μπορεί να επιχειρούν phishing.
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Στο στόχαστρο χάκερς βρέθηκε πληροφοριακό σύστημα της Skroutz Last Mile, στο οποίo τηρούνται δεδομένα επικοινωνίας που αφορούν αποστολές δεμάτων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Όπως ενημέρωσε η εταιρεία, από την κυβερνοεπίθεση δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού», τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αφορά μερικές δεκάδες χιλιάδες πελάτες ενώ όσοι επηρεάστηκαν έλαβαν μήνυμα από την εταιρεία.

Παράλληλα η εταιρεία εφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω phishing.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Η ανακοίνωση της Skroutz Last Mile για το περιστατικό

«Ενημέρωση για περιστατικό ασφαλείας

Αγαπητή/-έ, Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».

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