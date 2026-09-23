Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Τι της ζήτησε

Snapshot Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη» κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η Ιωάννα Γάκα τηλεφώνησε στη γραμματέα το βράδυ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ζητώντας να ακολουθήσουν κοινή γραμμή κατά τις καταθέσεις.

Η νεκροψία έδειξε εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, με την ιστολογική εξέταση να αναμένεται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για έμφραγμα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που αναμένονται σε έναν μήνα, θα εξετάσουν την παρουσία βενζοδιαζεπινών ή άλλων ουσιών στον οργανισμό του Μαζωνάκη.

Θα διερευνηθεί επίσης αν η πλασμαφαίρεση ή άλλοι παράγοντες, όπως εμβολή αέρα ή υπερβολική ποσότητα υγρών, συνέβαλαν στον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Δύο κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κλήθηκε να απαντήσει σήμερα, Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή, η γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Οι απαντήσεις φαίνεται πως θολώνουν το τοπίο γύρω από την Ιωάννα Γάκα, τόσο ως προς τις ενέργειές της την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο και στον ρόλο που έπαιξε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ειδικότερα, η γραμματέας του ιατρείου, σύμφωνα με τον Alpha, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές, πως άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη», όσο βρισκόταν στο Stem Cell ο καλλιτέχνης. Η δεύτερη ουσία, μάλιστα, είναι αναγνωρισμένη ουσία που συνδέεται με την αναισθησία.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έχει έρθει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες και μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο και διέγραψε λίγο αργότερα, στο οποίο έγραφε: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη».

Το δεύτερο ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει η γραμματέας αφορούσε το τηλεφώνημα που δέχτηκε η ίδια από την Ιωάννα Γάκα, το βράδυ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε άμεσα, και στο πλαίσιό της, τόσο η γραμματέας όσο και άλλοι υπάλληλοι κλήθηκαν να καταθέσουν το ίδιο βράδυ του θανάτου του τραγουδιστή. Πριν εμφανιστεί, λοιπόν, η γραμματέας στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης για να απαντήσει στα ερωτήματα των αρχών, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Ιωάννα Γάκα, στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, τη ρωτούσε τι προτίθεται να καταθέσει και της είπε να ακολουθήσουν όλοι οι υπάλληλοι μια κοινή γραμμή.

Σε ένα μήνα αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας που διενεργήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, σχετικά με τις αιτίες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο. Είναι το σχετικά εκτεταμένο μυϊκό τοίχωμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς, που θα εξεταστεί από την ιστολογική εξέταση αν πρόκειται για έμφραγμα ή ένα δείγμα εμφράγματος που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, αν επιβεβαιωθεί ότι υπέστη έμφραγμα, θα εξεταστεί και το πότε αυτό συνέβη.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης, καθώς δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου. Οι ιατροδικαστές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ισχαιμική αλλοίωση συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προσδιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος εκδήλωσής του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται εντός του επόμενου μήνα. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική ή δυνητικά τοξική δράση, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Επιπλέον,θα εξεταστεί κατά πόσο επηρέασε τον καλλιτέχνη αυτό καθεαυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, για παράδειγμα, η ροή μεγάλης ποσότητας αίματος. Μπορεί να υπάρχει εμβολή αέρα, να μπήκε αέρας από το σωλήνα που επίσης είναι ένα μεγάλο προβληματικό σημείο.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δουν αν είναι πρησμένα τα όργανα από μεγάλη ποσότητα υγρών και αυτό θα προσπαθήσουν να το εξετάσουν. Υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια θανάτου του αλλά μεγάλη σημασία έχουν η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση για αυτές τις ουσίες που τυχόν του χορηγήθηκαν.

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