Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Τι της ζήτησε

Τι κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στον ανακριτή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Τι της ζήτησε
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη» κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
  • Η Ιωάννα Γάκα τηλεφώνησε στη γραμματέα το βράδυ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ζητώντας να ακολουθήσουν κοινή γραμμή κατά τις καταθέσεις.
  • Η νεκροψία έδειξε εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, με την ιστολογική εξέταση να αναμένεται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για έμφραγμα.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που αναμένονται σε έναν μήνα, θα εξετάσουν την παρουσία βενζοδιαζεπινών ή άλλων ουσιών στον οργανισμό του Μαζωνάκη.
  • Θα διερευνηθεί επίσης αν η πλασμαφαίρεση ή άλλοι παράγοντες, όπως εμβολή αέρα ή υπερβολική ποσότητα υγρών, συνέβαλαν στον θάνατο του τραγουδιστή.
Snapshot powered by AI

Δύο κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κλήθηκε να απαντήσει σήμερα, Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή, η γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Οι απαντήσεις φαίνεται πως θολώνουν το τοπίο γύρω από την Ιωάννα Γάκα, τόσο ως προς τις ενέργειές της την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο και στον ρόλο που έπαιξε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ειδικότερα, η γραμματέας του ιατρείου, σύμφωνα με τον Alpha, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές, πως άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη», όσο βρισκόταν στο Stem Cell ο καλλιτέχνης. Η δεύτερη ουσία, μάλιστα, είναι αναγνωρισμένη ουσία που συνδέεται με την αναισθησία.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έχει έρθει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες και μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο και διέγραψε λίγο αργότερα, στο οποίο έγραφε: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη».

Το δεύτερο ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει η γραμματέας αφορούσε το τηλεφώνημα που δέχτηκε η ίδια από την Ιωάννα Γάκα, το βράδυ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε άμεσα, και στο πλαίσιό της, τόσο η γραμματέας όσο και άλλοι υπάλληλοι κλήθηκαν να καταθέσουν το ίδιο βράδυ του θανάτου του τραγουδιστή. Πριν εμφανιστεί, λοιπόν, η γραμματέας στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης για να απαντήσει στα ερωτήματα των αρχών, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Ιωάννα Γάκα, στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, τη ρωτούσε τι προτίθεται να καταθέσει και της είπε να ακολουθήσουν όλοι οι υπάλληλοι μια κοινή γραμμή.

Σε ένα μήνα αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας που διενεργήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, σχετικά με τις αιτίες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο. Είναι το σχετικά εκτεταμένο μυϊκό τοίχωμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς, που θα εξεταστεί από την ιστολογική εξέταση αν πρόκειται για έμφραγμα ή ένα δείγμα εμφράγματος που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, αν επιβεβαιωθεί ότι υπέστη έμφραγμα, θα εξεταστεί και το πότε αυτό συνέβη.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης, καθώς δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου. Οι ιατροδικαστές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ισχαιμική αλλοίωση συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προσδιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος εκδήλωσής του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται εντός του επόμενου μήνα. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική ή δυνητικά τοξική δράση, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Επιπλέον,θα εξεταστεί κατά πόσο επηρέασε τον καλλιτέχνη αυτό καθεαυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, για παράδειγμα, η ροή μεγάλης ποσότητας αίματος. Μπορεί να υπάρχει εμβολή αέρα, να μπήκε αέρας από το σωλήνα που επίσης είναι ένα μεγάλο προβληματικό σημείο.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δουν αν είναι πρησμένα τα όργανα από μεγάλη ποσότητα υγρών και αυτό θα προσπαθήσουν να το εξετάσουν. Υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια θανάτου του αλλά μεγάλη σημασία έχουν η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση για αυτές τις ουσίες που τυχόν του χορηγήθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί για την ελληνική αγορά τεχνολογίας το mega deal HG - Entersoftone

07:44ΥΓΕΙΑ

Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ενώπιον του Εφετείου σήμερα ο πρωτόδικα καταδικασμένος για τον θάνατό της

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε πρώτο πλάνο το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ - «Ξορκίζουν» τη συζήτηση οι ηγεσίες

07:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαίο εύρημα: Αμοιβάδα ζει στους 63 βαθμούς Κελσίου - Η σημασία για ζωή σε νέους κόσμους

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σορίν Ματέι: Μακελειό σε LIVE τηλεοπτική μετάδοση - Το χρονικό της ομηρίας που σόκαρε την Ελλάδα

07:30LIFESTYLE

Ξεσπά η Δήμητρα Γαλάνη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο με αυτούς τους τύπους»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη: Ντοκουμέντα για αρχαίες κινεζικές μεθόδους βασανιστηρίων

07:26ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψάχνοντας τον Αλί στην Σουηδία, η παλιά φίλη του Κυριάκου, εύσημα στην Μαρέβα, η Άννα και η Νάντια

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για τις ελλείψεις στη φέτα - Μπορεί να χάσει η Ελλάδα το όνομα;

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Πώς κινεζικό πλοίο 229 μέτρων εμβόλισε ψαράδικο στον ωκεανό

07:18ΥΓΕΙΑ

Ρόδος: Στο μικροσκόπιο τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ανησυχία για το δίκτυο ύδρευσης

07:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική στιγμή που ψέλνει τους Χαιρετισμούς στο Άγιο Όρος - Βίντεο

07:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί ο Τραμπ αλλάζει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη σε «υπερ-νοημοσύνη» στα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ - Ο «αγώνας δρόμου» με την Κίνα

07:08WHAT THE FACT

Λίγοι αποθηκεύουν τα λεμόνια σε αυτό το σημείο: Μπορούν να διατηρηθούν έως και 4 φορές περισσότερο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τα διυλιστήρια - H αριθμητική της νέας σύγκρουσης

07:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του

07:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική στιγμή που ψέλνει τους Χαιρετισμούς στο Άγιο Όρος - Βίντεο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

06:52LIFESTYLE

Οι αληθινές ιστορίες πίσω από τις επιτυχημένες σειρές

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Παραμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σορίν Ματέι: Μακελειό σε LIVE τηλεοπτική μετάδοση - Το χρονικό της ομηρίας που σόκαρε την Ελλάδα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ