Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (22/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 68.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (266) για τα 68.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 17, 23, 33, 46, 47 και αριθμοί Eurojackpot οι 4 και 5.
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