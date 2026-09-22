Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (22/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 68.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (266) για τα 68.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 17, 23, 33, 46, 47 και αριθμοί Eurojackpot οι 4 και 5.