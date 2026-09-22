Κηφισός: Η απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» για τη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι

Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα της εταιρείας στον Κηφισό μέσω φρεατίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κηφισός: Η απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» για τη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε λύματα από την μπισκοτοβιομηχανία «Παπαδόπουλος» εντοπίστηκε να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό μέσω φρεατίου.
  • Η εταιρεία «Παπαδόπουλος» παραδέχεται τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία που διαχειρίζεται το βυτιοφόρο, η οποία υποχρεούται να τηρεί τις περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων σχετικών με την παράνομη απόρριψη και διεξάγεται προανάκριση από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΕΛ.ΑΣ.
  • Η «Παπαδόπουλος» δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό σοβαρά και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του, ενώ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
  • Δείγματα από το σημείο επιβεβαίωσαν ότι τα απόβλητα ήταν βιομηχανικά με υψηλή οξύτητα και το φρεάτιο οδηγούσε τα λύματα στον ποταμό και στη θάλασσα.
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Τη σύναψη σύμβασης με το βυτιοφόρο που εντοπίστηκε να ρίχνει απόβλητα στον Κηφισό, μέσω φρεατίου που βρίσκεται σε βενζινάδικο, παραδέχεται με ανακοίνωσή της η μπισκοτοβιομηχανία «Παπαδόπουλος», υποστηρίζοντας, ωστόσο, πως η εταιρεία στην οποία ανήκει το όχημα «υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση, το βυτιοφόρο «έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης».

Τονίζει δε ότι «αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».

Πώς εντόπισαν οι αρχές το βυτιοφόρο

Στην προσαγωή τριών ατόμων προχώρησαν το πρωί της Τρίτης οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε ότι βυτιοφόρο όχημα έριχνε επικίνδυνα απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό, μέσω φρεατίου.

Έπειτα από πληροφορίες που συνελέχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ., ελήφθησαν δείγματα από το σημείο του ποταμού που κατέληγαν τα λύματα. Έτσι, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του βυτιοφόρου, το οποίο πρωινές ώρες σήμερα, αφού παρέλαβε λύματα από την μπισκοτοβιομηχανία, μετέβη σε βενζινάδικο που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Κηφισού 83-85, στο ύψος του Αιγάλεω.

Εκεί φαινόταν πως έκανε παράδοση καυσίμων, ωστόσο, τελικά, άδειαζε τα απόβλητα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στο ποτάμι, γεγονός που διαπιστώθηκε έπειτα από επέμβαση των αστυνομικών. Από δείγμα που έλαβε περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος φάνηκε πως επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που διαπίστωσε πως το φρεάτιο κατέληγε στον Κηφισό και στη συνεχεία στη θάλασσα. Μάλιστα, την ίδια δουλειά φαίνεται πως έκανε και δεύτερο βυτιοφόρο, το οποίο επίσης τέθηκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 41χρονου οδηγού και του 46χρονου ιδιοκτήτη του φορτηγού, καθώς και του 43χρονου συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων, ενώ δεν αποκλείεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΕΛ.ΑΣ. για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

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