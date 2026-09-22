Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα - Στα 115 mm το ύψος βροχής στην Κύμη Ευβοίας

Snapshot Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Κύμη Ευβοίας με 115,6 mm έως τις 17:40.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε τμήματα της Αρκαδίας και της Αχαΐας με πάνω από 75 mm και 40 mm αντίστοιχα.

Τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Snapshot powered by AI

Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην Κύμη Ευβοίας, όπου σημειώθηκαν 115.6 mm έως τις 17:40 της Τρίτης 22.09.

Σημειώνεται ότι κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε τμήματα της Αρκαδίας και της Αχαΐας όπου έως τις 17:40 της Τρίτης έχουν σημειωθεί περισσότερα από 75 και 40 mm αντίστοιχα, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη και τον πίνακα με τα 8 υψηλότερα ύψη βροχής.

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