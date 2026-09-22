Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

Snapshot Ο 27χρονος δράστης, γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία, δολοφόνησε την 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα, πιθανώς λόγω οικονομικών διαφορών.

Ο δράστης μετέβη από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με το μαχαίρι, υποδεικνύοντας προμελέτη της δολοφονίας.

Μετά το έγκλημα, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε σοβαρά και αρχικά ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα επίθεσης πριν ομολογήσει.

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι αρχές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού για να αποσαφηνίσουν τα κίνητρα της δολοφονίας και συνεχίζουν τις ανακρίσεις. Snapshot powered by AI

Aναζητούνται τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρα που οδήγησαν τον 27χρονο να μαχαιρώσει επανειλημμένα την 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026. Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά της σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου, ενώ ο δράστης αρχικά υποστήριξε πως δέχτηκαν επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους.

Παρά τις προσπάθειες να συγκαλύψει την αλήθεια, ο 27χρονος τελικά παραδέχτηκε την πράξη του, αναφέροντας ότι το κίνητρο ήταν οικονομικές διαφορές, καθώς η 25χρονη φέρεται να του χρωστούσε περίπου 2.000 ευρώ. Οι αρχές, ωστόσο, δεν πείθονται από αυτή την εκδοχή και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα της Πηνελόπης, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών τραυμάτων στον θώρακα, τη ράχη, τον τράχηλο και το πόδι. Τα ευρήματα δείχνουν έγκλημα πάθους, καθώς ο δράστης επιτέθηκε με μανία, ενώ σημειώνεται πως είχαν χωρίσει μόλις έναν μήνα πριν. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο 27χρονος είχε μεταβεί από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα, φέροντας μαζί του το μαχαίρι που χρησιμοποίησε, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για προμελέτη. Η ιατροδικαστική εξέταση της υπόθεσης συνεχίζεται για να προσδιοριστούν όλες οι λεπτομέρειες.

Κοιμάται για... ώρες!

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εισαγγελέας και ανακριτής του απήγγειλαν κατηγορίες για τη δολοφονία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, με την επόμενη κατάθεσή του να αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον δράστη διαπίστωσε πως είχε προκαλέσει ο ίδιος πληγές κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά, με ένα βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα που χρειάστηκε παροχέτευση. Μετά το έγκλημα και τον αυτοτραυματισμό του, κάλεσε την αστυνομία και αρχικά παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα επίθεσης, πριν ομολογήσει το έγκλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως μετά τη σύλληψη, κοιμήθηκε για τρεις ώρες, σαν να μην είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 27χρονος ήταν άνεργος και είχε απασχολήσει τις αρχές παλαιότερα για μικροκλοπές και οπαδική βία. Η 25χρονη, από την πλευρά της, ετοίμαζε να μετακομίσει στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές, έχοντας ήδη ενημερώσει τον εργοδότη της για αποχώρηση από την εργασία της.

Τα σχέδιά της διακόπηκαν βίαια από τη δολοφονία...

Οι αρχές εστιάζουν τώρα στην ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του ζευγαριού, αναζητώντας μηνύματα και κλήσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή κίνητρα της δολοφονίας.

Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο τσαντάκι του βρέθηκαν τρία ηρεμιστικά χάπια τύπου Stedon.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας και αναμένεται να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία μέσα από τις ανακρίσεις και τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν

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