Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

Απρόκλητη επίθεση στη μέση του δρόμου, συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 46χρονος στη Στυλίδα επιτέθηκε απρόκλητα σε 10χρονο, τον χαστούκισε και απείλησε με σουγιά τη μητέρα του.
  • Η επίθεση συνέβη μπροστά στο σπίτι του παιδιού και προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά.
  • Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη λίγες ώρες μετά το περιστατικό.
  • Ο 46χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή.
  • Κατασχέθηκε ο αναδιπλούμενος σουγιάς που είχε στην κατοχή του κατά τη σύλληψη.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9/26) ένας 46χρονος κάτοικος Στυλίδας, ο οποίος επιτέθηκε αναίτια σε ένα αγόρι που δεν έχει συμπληρώσει καν τα 10 έτη και το απείλησε με σουγιά μαζί και τη μητέρα του, σε κεντρικό δρόμο της Στυλίδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/9), έξω από το σπίτι που διαμένει ο 10χρονος και η 36χρονη μητέρα του. Ο 46χρονος, όπως κατήγγειλε η μητέρα, τους προσέγγισε και χωρίς αφορμή χαστούκισε το παιδί στο μάγουλο.

Πριν προλάβουν να αντιληφθούν τι συνέβη ο 46χρονος έβγαλε σουγιά και άρχισε να απειλεί τόσο το έντρομο αγόρι όσο και τη μητέρα του, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Η 36χρονη ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά του δράστη και εξαπέλυσαν άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21:30 το βράδυ επί της οδού Πετρίδου. Σε έλεγχο που ακολούθησε , παρέδωσε στους αστυνομικούς τον αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Μετά την έρευνα των αστυνομικών και την κατάθεση της μητέρας ο δράστης συνελήφθη με τις κατηγορίες, της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Χωρίς αναστολή η καταδίκη

Ο 46χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Μάλιστα, αποφασίστηκε η ποινή να εκτιθεί κανονικά, καθώς δεν χορηγήθηκε αναστολή, ενώ και στην έφεσή του δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή.

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