Τζορτζ Κλούνεϊ: «Είμαι 65 χρονών, όλα είναι μια μελαγχολία» -Η εξομολόγηση για τα χρόνια που περνούν

Ο 65χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η ηλικία τον κάνει πιο νοσταλγικό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Είμαι 65 χρονών, όλα είναι μια μελαγχολία» -Η εξομολόγηση για τα χρόνια που περνούν
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  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, στα 65 του, εκφράζει με μελαγχολία και χιούμορ την αποδοχή της γήρανσης και των αλλαγών στο σώμα και τη ζωή του.
  • Παρά τη νοσταλγία που νιώθει για το παρελθόν, ο Κλούνεϊ τονίζει ότι δεν φοβάται τη γήρανση και προτιμά να εστιάζει στα θετικά της ζωής του.
  • Αναγνωρίζει την τύχη του για την οικογένεια και τη δυνατότητα να συνεχίζει να εργάζεται, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στον κόσμο.
  • Τονίζει την ανάγκη να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε τα καλά πράγματα στη ζωή, παρά τις πολλές αρνητικές ειδήσεις και καταστάσεις.
  • Ο Κλούνεϊ έχει μια πολυετή καριέρα στο Χόλιγουντ, με σημαντικές επιτυχίες ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, και πρόσφατα τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά.
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Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια για το πέρασμα του χρόνου, τη νοσταλγία που φέρνει η ηλικία και όλα όσα αισθάνεται ότι έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα.

Ο χρόνος περνά για όλους και ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν αποτελεί εξαίρεση. Στα 65 του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης βλέπει το σώμα του να αλλάζει, την καριέρα του να περνά σε διαφορετικές φάσεις και τη ζωή του να έχει αποκτήσει άλλες προτεραιότητες. Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές, δεν αντιμετωπίζει τη γήρανση με φόβο.

Μάλιστα, το χιούμορ παραμένει ο δικός του τρόπος να μιλά για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

«Ή γερνάς ή πεθαίνεις»

Την περασμένη άνοιξη, μιλώντας στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αστειευτεί για τις αλλαγές που παρατηρεί πάνω του: «Βλέπω μέρη του σώματός μου που αλλάζουν, αλλά είναι είτε να γερνάς είτε να πεθαίνεις. Αυτές είναι οι δύο επιλογές, οπότε το παίρνω καλά».

Λίγους μήνες αργότερα, επέστρεψε στο ίδιο θέμα, αυτή τη φορά από το Φεστιβάλ Βενετίας, όπου τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

«Είμαι 65 ετών, όλα είναι μια μελαγχολία», είπε χαμογελώντας στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι όσο μεγαλώνει, η νοσταλγία γίνεται όλο και πιο έντονη.

«Με όλα όσα έχουν να κάνουν με το να μεγαλώνεις, γίνεσαι λίγο μελαγχολικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με χιούμορ μια πολύ απλή καθημερινή στιγμή.

«Κυριολεκτικά, βουρτσίζεις τα δόντια σου και λες: “Ω, τα δόντια μου ήταν πολύ πιο όμορφα παλιά”», είπε γελώντας.

Για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όμως, αυτή η νοσταλγία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κοιτάζει πίσω με φόβο. Αντίθετα, φαίνεται πως τον βοηθά να συνειδητοποιεί όσα έχει στη ζωή του.

«Νιώθω πολύ τυχερός»

Μιλώντας για το σήμερα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ στάθηκε περισσότερο σε όσα έχει παρά σε όσα έχουν αλλάξει.

«Νιώθω πολύ τυχερός. Έχω μια υπέροχη σύζυγο, την οποία αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει, έχω υπέροχα παιδιά και εξακολουθώ να μπορώ να δουλεύω όταν θέλω. Η ζωή είναι αρκετά καλή», σημείωσε.

Ο ίδιος αναγνώρισε, βέβαια, ότι υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα στον κόσμο, τα οποία συχνά μονοπωλούν την προσοχή μας.

«Πρέπει να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τα καλά»

«Υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που δεν είναι καλά και επικεντρωνόμαστε πολύ σε αυτά», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Νιώθουμε το βάρος των πραγμάτων και θα έπρεπε να το νιώθουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αξίζει να μας αγγίζουν. Αλλά πρέπει επίσης να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή μας, γιατί υπάρχουν κι από αυτά πάρα πολλά».

Από τα πρώτα του βήματα σε μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση μέσα από τη σειρά «ER», ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει διαγράψει μια πορεία δεκαετιών στο Χόλιγουντ. Πρωταγωνίστησε σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, ενώ στη συνέχεια πέρασε και πίσω από την κάμερα ως παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις.

*Με πληροφορίες από το Harpersbazaar

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