Σι Τζινπίνγκ: Στο επίκεντρο οι φήμες για την υγεία του λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Snapshot Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει θέματα όπως το εμπόριο, οι δασμοί, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και πιθανώς η Ταϊβάν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εντάθηκαν οι φήμες για την υγεία του Σι μετά από παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του σε διεθνείς μετακινήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις.

Το Πεκίνο δεν παρείχε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Σι, γεγονός που τροφοδοτεί τις εικασίες και παραπληροφόρηση.

Η επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για τις πολιτικές συνομιλίες όσο και για την δημόσια εμφάνισή του. Snapshot powered by AI

Η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον δεν θα έχει στο επίκεντρο μόνο τις δύσκολες σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στον ίδιο τον Κινέζο πρόεδρο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναζωπυρωθεί οι εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Το Πεκίνο έχει επιβεβαιώσει ότι ο Σι θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με τη συνάντησή του με τον Τραμπ να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον περασμένο Μάιο.

Η επίσημη ατζέντα αναμένεται να περιλαμβάνει το εμπόριο και τους δασμούς, τους περιορισμούς στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ ζητήματα όπως η Ταϊβάν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται επίσης να απασχολήσουν τις συνομιλίες.

Από την επίσκεψη στο Κιργιστάν στις φήμες για την υγεία του

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Corriere della Sera, οι συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του 73χρονου Κινέζου προέδρου εντάθηκαν μετά από μια σειρά περιστατικών κατά τις πρόσφατες διεθνείς μετακινήσεις του.

Στις 30 Αυγούστου, κατά την άφιξή του στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, ο Σι εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν. Κατά την κάθοδό του από τη σκάλα του αεροσκάφους, ορισμένοι παρατήρησαν ότι το βήμα του έμοιαζε δύσκαμπτο και ότι κρατούσε σφιχτά το χέρι της συζύγου του.

Chinese President Xi Jinping arrived in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan, on the afternoon of August 30 for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2026 and a state visit to Kyrgyzstan at the invitation of Kyrgyz President Sadyr Japarov. #Xijinping #ChinesePresident https://t.co/Rzny3MZop4 — CCTV+ (@CCTV_Plus) August 30, 2026

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Κιργιστάν, πυροδότησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέες εικασίες για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, από τις συγκεκριμένες εικόνες δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την κατάσταση της υγείας του Κινέζου προέδρου.

Το περιστατικό στη σύνοδο των BRICS

Οι φήμες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι διέκοψε για λίγο την ομιλία του και απευθύνθηκε στον Σι ρωτώντας τον αν είναι καλά. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες και διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να το ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι ο Κινέζος πρόεδρος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Corriere della Sera, το περιστατικό συνδεόταν με πρόβλημα στο ακουστικό της ταυτόχρονης μετάφρασης. Ο Σι είχε επισημάνει το τεχνικό ζήτημα και αυτό διορθώθηκε.

Περισσότερη συζήτηση προκάλεσε η απουσία του από το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η ινδική πλευρά για τους ηγέτες των BRICS.

Η κινεζική πλευρά δεν έδωσε δημόσια εξήγηση για την απουσία του, ενώ η ινδική διπλωματία απέρριψε τις σχετικές φήμες ως «fake news», αναφέροντας ότι ο Σι επέστρεψε στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί μετά το απαιτητικό πρόγραμμα της επίσκεψης. Στη συνέχεια, ο Σι αναχώρησε κανονικά από την Ινδία και επιβιβάστηκε χωρίς βοήθεια στο αεροσκάφος του με προορισμό το Πεκίνο.

Οι φήμες και η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης

Το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν παρέχει συνήθως λεπτομερείς πληροφορίες για την προσωπική κατάσταση της υγείας του Κινέζου ηγέτη έχει αφήσει χώρο για πληθώρα εικασιών.

Σύμφωνα με την Corriere, οι φήμες αναπαράγονται κυρίως από Κινέζους αντιφρονούντες που ζουν στο εξωτερικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται.

Ο Μπιλ Μπίσοπ, εκδότης του ενημερωτικού δελτίου Sinocism, έχει επισημάνει ότι τέτοιου είδους φήμες για την υγεία του Σι εμφανίζονται επανειλημμένα και ότι η διάδοσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δημιουργήσει έναν κύκλο παραπληροφόρησης.

Η παρατήρηση της «γλώσσας του σώματος» ενός πολιτικού ηγέτη δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει απόδειξη για κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Όλα τα βλέμματα τώρα στη συνάντηση με τον Τραμπ

Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί κατά την άφιξη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο κατά την άφιξή του στην περιοχή της Ουάσινγκτον, μια ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επίσημη τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο, στρατιωτική παρουσίαση και επίσημο δείπνο.

Έτσι, πέρα από το περιεχόμενο των συνομιλιών, το ταξίδι του Σι θα αποτελέσει και μια δημόσια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Οι εικόνες από την άφιξη, τη συνάντηση με τον Τραμπ και τις επίσημες εκδηλώσεις αναμένεται να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε κίνηση του Κινέζου ηγέτη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έντονων εικασιών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Σι Τζινπίνγκ αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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