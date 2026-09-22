e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς

Snapshot Από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1,39 δισ. ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους.

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15,9 εκατ. ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για παροχές, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.

Επίσης, 100.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 200 φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Συνολικά 1,39 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από τη Δευτέρα 21 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Ακόμη, 100.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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