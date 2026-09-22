Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Ο 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα
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- Ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα τα ξημερώματα της Τρίτης 22/9.
- Τον άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του οικεία του πρόσωπα και ειδοποίησαν τις αρχές.
- Το περιστατικό συνέβη σε οικία στην οδό Κανάρη στην Πάτρα.
- Ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας σύμφωνα με τις πληροφορίες.
Νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/9) ένας 60χρονος άνδρας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, τον 60χρονο εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του οικεία του πρόσωπα μέσα στο σπίτι στην οδό Κανάρη και ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
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