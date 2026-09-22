Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

Snapshot Η Ανθή Βούλγαρη διέψσε κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δημοσιογράφος ζήτησε να σταματήσουν να αναφέρονται ψευδώς το όνομά της σε δημοσιεύματα σχετικά με την κλινική.

Η Βούλγαρη τόνισε ότι αν είχε αντιληφθεί κάτι παράνομο στην κλινική, θα το είχε καταγγείλει και δημοσιοποιήσει.

Ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στον ανακριτή και δήλωσε πως έχει δει τον τραγουδιστή μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Η Ανθή Βούλγαρη διαψεύδει τη σύνδεσή της με το ιατρείο στο Κολωνάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία ώρα mega» την Τρίτη το πρωί, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Ζήτησε να σταματήσουν να αναφέρονται ψευδώς το όνομά της σε δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο χώρο.

Σε έντονο ύφος, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε: «Ακούγονται πολλά, οπότε θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την κλινική. Αν το είχα κάνει και αντιλαμβανόμουν κάτι παράνομο, θα το είχα καταγγείλει και θα το είχα δημοσιοποιήσει. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και διάσημοι, πήγαιναν εκεί πιστεύοντας ότι θα βελτιώσουν την υγεία και την ενέργειά τους, αλλά τα γεγονότα δείχνουν κάτι διαφορετικό».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στον ανακριτή σχετικά με την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στόχος του ήταν να συμβάλει στη διερεύνηση και να διαφωτίσει ορισμένες πτυχές για την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των συναντήσεών του με τον τραγουδιστή, απάντησε πως τον είχε δει μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.