Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

Ξέσπασε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια

Δημήτρης Δρίζος

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ανθή Βούλγαρη διέψσε κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η δημοσιογράφος ζήτησε να σταματήσουν να αναφέρονται ψευδώς το όνομά της σε δημοσιεύματα σχετικά με την κλινική.
  • Η Βούλγαρη τόνισε ότι αν είχε αντιληφθεί κάτι παράνομο στην κλινική, θα το είχε καταγγείλει και δημοσιοποιήσει.
  • Ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στον ανακριτή και δήλωσε πως έχει δει τον τραγουδιστή μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.
Snapshot powered by AI

Η Ανθή Βούλγαρη διαψεύδει τη σύνδεσή της με το ιατρείο στο Κολωνάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία ώρα mega» την Τρίτη το πρωί, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Ζήτησε να σταματήσουν να αναφέρονται ψευδώς το όνομά της σε δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο χώρο.

Σε έντονο ύφος, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε: «Ακούγονται πολλά, οπότε θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την κλινική. Αν το είχα κάνει και αντιλαμβανόμουν κάτι παράνομο, θα το είχα καταγγείλει και θα το είχα δημοσιοποιήσει. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και διάσημοι, πήγαιναν εκεί πιστεύοντας ότι θα βελτιώσουν την υγεία και την ενέργειά τους, αλλά τα γεγονότα δείχνουν κάτι διαφορετικό».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός κατέθεσε στον ανακριτή σχετικά με την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στόχος του ήταν να συμβάλει στη διερεύνηση και να διαφωτίσει ορισμένες πτυχές για την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των συναντήσεών του με τον τραγουδιστή, απάντησε πως τον είχε δει μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:44ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:42WHAT THE FACT

Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

10:34LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκαλύπτει τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως «πρεσβευτής του Χόλιγουντ»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:07LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

09:57LIFESTYLE

Η άγνωστη υπόσχεση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν πεθάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, αλλά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ