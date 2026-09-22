Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

Το  «Voice» θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, με την Πάολα να κάνει την εμφάνισή της

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται
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  • Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα για τη νέα σεζόν με την Πάολα να συμπληρώνει την κριτική επιτροπή μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το πρώτο επεισόδιο του «Voice» θα είναι αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με συμμετοχή φίλων και συνεργατών του.
  • Η πρεμιέρα του «Voice» προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο και θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα.
  • Στον ΣΚΑΪ, το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη ετοιμάζεται για επίσημη πρεμιέρα τον Οκτώβριο.
  • Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει το σόου «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, που θα προβάλλεται κάποιες Σάββατα, εστιάζοντας σε συγκινητικές ιστορίες ζωής.
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Το βράδυ της Δευτέρας, το «GNTM» επέστρεψε στη συχνότητα του STAR και ο δρόμος για τα σόου της σεζόν άνοιξε.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ηχηρό και συγκινησιακά φορτισμένο comeback του «Voice», που σήμερα ξεκινά γυρίσματα για τη νέα του σεζόν. Αν και τα πράγματα ήταν διαφορετικά προγραμματισμένα, ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει την Πάολα στην καρέκλα του. Οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει, όμως στο σημερινό γύρισμα η λαϊκή τραγουδίστρια θα δώσει το παρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ο Γιώργος Λιανός και οι τρεις κριτές -Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας- θα γυρίσουν ένα εναρκτήριο επεισόδιο-αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη που συνέδεσε το όνομά του με το τάλεντ σόου. Φίλοι, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, θα βρεθούν στο στούντιο, όπως η Πάολα και ο APON. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο, με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό να θέλει το σόου να προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα.

Την ίδια στιγμή, στον ΣΚΑΪ, έχει ξεκινήσει το μοντάζ για τα επεισόδια του «Dragons’Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, ώστε να κάνει πρώτη επίσημη επίσης τον Οκτώβριο. Τα δύο αυτά προγράμματα θα πέσουν στη μάχη της βραδινής ζώνης για το πρώτο μισό της τρέχουσας χρονιάς, με τα στελέχη να πιστεύουν στη δυναμική τους.

Στον ΑΝΤ1, που επενδύει ιδιαίτερα στη μυθοπλασία, θα δούμε ξανά τη λαμπερή Ζέτα Μακρυπούλια με το σόου «Moments». Το πρότζεκτ θα βγαίνει στον αέρα κάποια Σάββατα το μήνα, καθώς είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα με πολύωρα γυρίσματα. Αυτή την περίοδο αναζητούνται ηχηρά πρόσωπα, γύρω από τα οποία θα στηθούν τα θεματικά επεισόδια και θα συγκινήσουν με τις ιστορίες ζωής τους.

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