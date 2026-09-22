Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Newsroom

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο "ειδώλιο" του ΟΗΕ η Τουρκία

Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις

Η Καθημερινή: Τα επιδόματα δεν "νικούν" το δημογραφικό

Τα Νέα: Προς εξαφάνιση 5 νομοί της χώρας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος

07:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι είναι το «πρόσωπο φερριτίνης»; Η αλήθεια για τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου και την εμφάνισή σας

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα - Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το μυστικό σχέδιο για να αυξήσει την παραγωγή των φονικών καμικάζι – drones «Gerans» σε 64.000 ετησίως

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέες αποκαλύψεις - Υπέστη καρδιακή ανακοπή, πριν πεθάνει στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αστρονομικά» ποσά από ξένους εκτός Ε.Ε. για ένα εξοχικό στην Ελλάδα – Έκρηξη ζήτησης, αλλά απότομη πτώση από Ισραηλινούς

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι μεταγραφές φέρνουν τα πρώτα «ζόρια» στο ΠΑΣΟΚ

07:25ΜΑΝΤΕΙΟ

Νευρικότητα για τις μετά-ΔΕΘ δημοσκοπήσεις στα επιτελεία, Που πήγε ο κ. Huang της Nvidia; Συναντήσεις κορυφής στο Europe Gulf Forum

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο και οι αναμενόμενες αυξήσεις

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου οδεύουν προς περαιτέρω άνοδο: Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου - «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

07:15LIFESTYLE

Πίσω από τη λάμψη των Γκέρμπερ: Η αυτοκαταστροφική πορεία του Πρίσλεϊ και η μάχη της οικογένειας να τον σώσει

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εργοστάσιο της Tesla - Η ξενάγηση και η ενημέρωησ για το πρόγρμαμα Optimus

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας γυναίκας» - Συμμετείχαν σχεδόν 40 παιδιά

07:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ανατολίτικο παζάρι» Τουρκίας – ΗΠΑ: «Κόλλησαν» τα F-35, αλλά ξανάρχισαν οι συζητήσεις για τα F-16

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

01:34ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας γυναίκας» - Συμμετείχαν σχεδόν 40 παιδιά

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για απάτες σε ηλικιωμένους: «Θα τους πάρει ο διάολος, έρχονται σκληρά πράγματα»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης - Η μία έκανε πλασμαφαίρεση

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο: Αυτό είναι το πλάνο για αμάχους, τρόφιμα, μεταφορές, επικοινωνίες - Ζήτησε ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Στυλίδα: 46χρονος χαστούκισε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του - Τους απείλησε με σουγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ