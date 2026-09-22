Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στο "ειδώλιο" του ΟΗΕ η Τουρκία
Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις
Η Καθημερινή: Τα επιδόματα δεν "νικούν" το δημογραφικό
Τα Νέα: Προς εξαφάνιση 5 νομοί της χώρας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
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