Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Η κατηγορούμενη γιατρός του προσέφερε ασθενείς με αμοιβή 40 ευρώ το άτομο

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν επί 10 χρόνια με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου, με σύμβαση που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα του παρείχε ασθενείς και τον πλήρωνε με 40 ευρώ ανά άτομο.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ως μάρτυρας και αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση της παρουσίας του με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρώτη συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε εκτός ιατρείου, στην Κηφισιά, και το δεύτερο ραντεβού ήταν προγραμματισμένο σε χώρο τρίτου.

Ο υπνοθεραπευτής έχει πτυχίο στην ψυχολογία και γνώριζε τη γνωριμία του με τον τραγουδιστή μέσω επαγγελματικών κύκλων. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, μίλησε για την επαγγελματική σχέση του με την κατηγορούμενη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρό, Ιωάννα Γάκα.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου επί 10 χρόνια, αν και αυτή η συνεργασία επισημοποιήθηκε με σύμβαση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Είπε χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για μια διεπιστημονική συνεργασία, η οποία εμπεριείχε συμφωνία για την αμοιβή του που ήταν 40 ευρώ ανά πρόσωπο.

Όσον αφορά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε: "Το πρώτο ραντεβού ήταν εκτός του ιατρείου, στην Κηφισιά, πολύ μακριά από τον χώρο του συγκεκριμένου. Το δεύτερο ραντεβού θα πραγματοποιούταν σε χώρο τρίτου".

Ακόμα, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει πτυχίο στην ψυχολογία όπως αναγράφεται στο βιογραφικό του.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ο εντολέας του δεν απολογήθηκε σήμερα, αλλά κατέθεσε ως μάρτυρας τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αιτιώδης συνάφεια της παρουσίας του υπνοθεραπευτή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε ερώτηση εάν έχει ενημερωθεί για τις εναλλακτικές θεραπείες που έκανε απάντησε ο εντολέας του απάντησε ότι δεν γνωρίζει εφόσον έχει αναλάβει πρόσφατα την υπόθεση.

Δείτε τι δήλωσε ο δικηγόρος:

Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό, αλλά και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας φέρεται να ανέφερε πως είχε πραγματοποιήσει μια συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός πέρασε σήμερα το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή για να καταθέσει. Η μαρτυρία του κρίθηκε σημαντική εξαιτίας της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα.

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