Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών - Πρωτιά στη ζωή για το όραμα ελπίδας

Στις 22 Σεπτεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών

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Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών - Πρωτιά στη ζωή για το όραμα ελπίδας
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ελλάδα κατατάσσεται 9η παγκοσμίως αναλογικά με τον πληθυσμό της σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
  • Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές, αποτελώντας περίπου το 70% των εγγεγραμμένων δοτών στην Ελλάδα.
  • Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σύλλογος διοργανώνει ενημερωτικά περίπτερα και εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για την ευαισθητοποίηση και εγγραφή νέων εθελοντών.
  • Εμβληματικά κτίρια φωταγωγούνται και η Super League αφιερώνει την 5η αγωνιστική στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών με σχετικές δράσεις και μηνύματα.
  • Υλοποιούνται ειδικές φωτεινές σημάνσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σε σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, ενώ γίνεται ενημέρωση μέσω τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σποτ και δελτίων τύπου.
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Στην 9η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αναλογικά με τον πληθυσμό της, βρίσκεται πια η Ελλάδα, ανεβαίνοντας θεαματικά στην παγκόσμια κατάταξη.

O Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που ιδρύθηκε το 2012, από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρωτοστατεί στην θεαματική αυτή αύξηση καθώς από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου το 70% δηλαδή του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα (συνολικός αριθμός εθελοντών δοτών στην Ελλάδα: 306.130).

Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών και τα ενθαρρυντικά αυτά η στοιχεία, η Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη δήλωσε: «Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, WMDA, σήμερα που τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς. Νιώθω βαθιά συγκίνηση και περηφάνεια που οι νέοι μας, 18-45 ετών, αγκαλιάζουν το έργο μας και γίνονται κομμάτι του ΟΡΑΜΑΤΟΣ της αείμνηστης μητέρας μου, Μαριάννας, να μην υπάρχει ούτε ένας συνάνθρωπός μας που δεν μπορεί να βρει συμβατό δότη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης αλυσίδας αγάπης. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δίνουμε πρωτιά στη ζωή!».

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Δράσεις για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας από το «Όραμα Ελπίδας»

Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ όπως κάθε χρόνο πραγματοποιεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και συγκεκριμένα:

  • Ενημερωτικά περίπτερα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Συντάγματος και στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά, καθώς επίσης και μέσω των συνεργατών μας σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κάρυστο, Κιλκίς, Περαχώρα Κορινθίας, Κρήτη, Σπάρτη, Ηγουμενίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Σύρο, Αλεξανδρούπολη και Ιωάννινα. Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα θα γίνεται ενημέρωση ενώ θα πραγματοποιούνται και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών από εξειδικευμένα στελέχη του Συλλόγου.
  • Φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων και συγκεκριμένα του κτιρίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Πύργου του Πειραιά αλλά και του σιντριβανιού στην Πλατεία Ομονοίας.
  • Συνεργασία με τη SuperLeague. Όλοι οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ήταν αφιερωμένοι στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Σε όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και τα παιδιά παράταξης εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας T-shirts με μηνύματα για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, ενώ παράλληλα, κατά την παράταξη των ομάδων, θα αναρτηθούν banners με μηνύματα ευαισθητοποίησης και στήριξης της δράσης του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
  • Ειδικές φωτεινές σημάνσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ καθώς επίσης σε σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ.
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσα από Δελτία Τύπου, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ.

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