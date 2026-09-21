Μερτς: Παραμένω καγκελάριος – Έχω τη στήριξη του κόμματός μου

Snapshot Ο Φρίντριχ Μερτς παραμένει καγκελάριος και δηλώνει ότι έχει τη στήριξη του κόμματός του, παρά τις καταστροφικές εκλογικές επιδόσεις των Χριστιανοδημοκρατών (CDU).

Το CDU δεν κατάφερε να περάσει το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο πάνω από το 40% ψήφισαν κόμματα που χαρακτηρίζει καταστροφικές δυνάμεις, όπως το Die Linke και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Ο Μερτς αναγνωρίζει την προσωπική του ευθύνη για τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα υπερβαίνουν το πρόσωπό του.

Τονίζει τη σημασία της διατήρησης του κυβερνητικού συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τη σταθερή θέση της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καγκελάριος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στο CDU, με στόχο να επανενωθεί και να αποκτήσει σαφέστερο προφίλ. Snapshot powered by AI

Σε μία ακόμη αυτοκριτική για τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία για τους Χριστιανοδημοκράτες προχώρησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Ωστόσο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν παραιτείται καθώς δεν τέθηκε θέμα αλλαγής προσώπου στην ηγεσία από το κόμμα του και επαναβεβαίωσε ότι χαίρει της στήριξης του κυβερνητικού συνασπισμού.

Συγκεκριμένα ο Μερτς είπε ότι εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). «Ούτε χθες το βράδυ ούτε σήμερα το πρωί τέθηκε κάποιο ζήτημα αλλαγής προσώπου», είπε ο Γερμανός καγκελάριος. Επίσης τόνισε ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), και υπογράμμισε ότι αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και η αναπόσπαστη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το SPD επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευσή του προς την κυβερνητική συμμαχία το πρωί της Δευτέρας, παρά τις εκλογικές επιδόσεις των Χριστιανοδημοκρατών. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το CDU δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ελάχιστο όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.

«Γνωρίζω ότι εγώ προσωπικά έπαιξα κάποιο ρόλο σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές», δήλωσε ο Μερτς, σε μια σχετικά σπάνια παραδοχή της προσωπικής ευθύνης του στην εκλογική ήττα του κόμματός του. «Ωστόσο, οι λόγοι για τα αποτελέσματα αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ το πρόσωπό μου», εξήγησε ο Μερτς. «Βιώνουμε θεμελιώδεις αλλαγές στο πολιτικό μας κομματικό σύστημα, τόσο εδώ στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό», είπε ο καγκελάριος.

German Chancellor Friedrich Merz speaks to media at the Christian Democratic Union party headquarters in Berlin, Germany, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) AP

Κατηγόρησε τους «εξτρεμιστές» που υπόσχονται «ριζοσπαστικές, εύκολες λύσεις» προφανώς αναφερόμενος στην ακροδεξιά Εναλλακτική για την Γερμανία. Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο Βερολίνο, πάνω από το 40% των πολιτών ψήφισαν είτε το σοσιαλιστικό Die Linke είτε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χαρακτήρισε τα δύο κόμματα «καταστροφικές δυνάμεις» που, όπως είπε, «αμφισβητούν ολόκληρο το κοινοβουλευτικό μας σύστημα».

Αναγνώρισε τις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με την απασχόληση, τις οικογένειες, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη, και δήλωσε ότι η κυβερνητική του συμμαχία και το πολιτικό κέντρο έχουν το «ιστορικό καθήκον» να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανησυχίες και να το πράξουν ως μέρος μιας ευρωπαϊκής κοινότητας.

«Εδώ και οκτώ δεκαετίες, αποτελούμε μέρος μιας δυτικής συμμαχίας, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και μέσω των κοινών μας αξιών», σημείωσε ο Μερτς. «Υπό την ηγεσία του [μεταπολεμικού καγκελάριου] Κόνραντ Αντενάουερ, αφήσαμε πίσω μας τον εθνικισμό. Το ιστορικό μας καθήκον τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε μια χώρα αγκυροβολημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζοντας τις καταιγίδες της εποχής μας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτό θα απαιτήσει τεράστια προσπάθεια, μια προσπάθεια που είμαι έτοιμος να καταβάλω», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

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Αυτοκριτική και προτάσεις για αλλαγές

Ο Μερτς, ο οποίος ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι πήρε το μήνυμα που έστειλαν οι ψηφοφόροι την Κυριακή, τόνισε ότι οι Χριστιανοδημοκράτες πρέπει να θέσουν στον εαυτό τους «θεμελιώδη ερωτήματα» μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα αυτού του μήνα. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία το CDU δεν έχει ικανοποιητικές απαντήσεις».

Πρόσθεσε ότι το κόμμα πρέπει να «συζητήσει για τη λειτουργία και τη δομή του κόμματος, καθώς και για το πρόγραμμά μας και το προφίλ του CDU».Επιπλέον δήλωσε αποφασισμένος να επαναφέρει το CDU σε αυτό που «ήταν κάποτε και, δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι μόνο σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ένα κόμμα που ενώνει όλους».Ανέφερε ότι ο ίδιος θα υποβάλει ορισμένες «πολύ συγκεκριμένες προτάσεις» για αλλαγή στο κόμμα.