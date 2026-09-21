Γερμανία - εκλογές: Πώς το CDU συνετρίβη στη μάχη AfD και SPD

Το AfD κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καταγράφοντας 38,2%, με το SPD της Μανουέλα Σβέσιγκ να ακολουθεί με 35,5%. Την ίδια ώρα, το CDU υπέστη ιστορική ήττα, καθώς έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτές στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η εκλογική αναμέτρηση στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Γερμανίας ήταν ουσιαστικά μια μάχη μεταξύ AfD και SPD, με τη δημοτικότητα της πρωθυπουργού του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέσιγκ, να παίζει σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Η Σβέσιγκ ανέτρεψε τα δεδομένα για το SPD

Μόλις έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, το SPD βρισκόταν πολύ πίσω από το AfD στις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα άλλαξε σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με τη Μανουέλα Σβέσιγκ να βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας των Σοσιαλδημοκρατών.

Η δημοτικότητά της αποδείχθηκε σημαντικό πλεονέκτημα για το SPD. Στην τελευταία δημοσκόπηση του Infratest dimap πριν από τις εκλογές που αναλύει τo Spiegel η Σβέσιγκ συγκέντρωνε 58% θετικές γνώμες, παραμένοντας με διαφορά η δημοφιλέστερη πολιτική προσωπικότητα στο κρατίδιο.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός του κρατιδίου είχε διαφοροποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις από την ομοσπονδιακή πολιτική του ίδιου της του κόμματος. Η στάση αυτή φαίνεται πως είχε απήχηση στη βάση του SPD, επιτρέποντας στους Σοσιαλδημοκράτες να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειές τους σε σχέση με το 2021.

Το SPD είχε κερδίσει τότε 39,6%, ενώ στις φετινές εκλογές περιορίστηκε στο 35,5%. Αντίθετα, το AfD εκτοξεύθηκε από το 16,7% του 2021 στο 38,2%.

Η ιστορική κατάρρευση του CDU

Το αποτέλεσμα του CDU ήταν το πιο αρνητικό στην ιστορία του κόμματος σε κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Με μόλις 4,9%, έμεινε κάτω από το όριο του 5% και εκτός του κοινοβουλίου του κρατιδίου στο Σβερίν.

Η ήττα συνδέεται, σύμφωνα με την ανάλυση, και με τη δυσαρέσκεια για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο. Το CDU, σε αντίθεση με το SPD, φαίνεται ότι δεν κατάφερε να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δυσαρέσκεια.

Επιπλέον, η πόλωση της προεκλογικής μάχης μεταξύ SPD και AfD άφησε περιορισμένο χώρο για το CDU. Τα στοιχεία για τη μετακίνηση των ψηφοφόρων δείχνουν ότι οι Χριστιανοδημοκράτες έχασαν σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων και προς τις δύο κατευθύνσεις: περίπου 30.000 προς το AfD και 25.000 προς το SPD.

Το AfD διεύρυνε σημαντικά την εκλογική του βάση

Το AfD σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό του σε σχέση με το 2021, φτάνοντας το 38,2%. Η άνοδος καταγράφηκε σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ψηφοφόρων, μεταξύ ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ηλικιών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η στήριξη του AfD μεταξύ των εργατών, ενώ χαμηλότερη ήταν μεταξύ των συνταξιούχων. Το κόμμα καταγράφει επίσης μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ ψηφοφόρων με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε κυρίως σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές, μια τάση που είχε ήδη εμφανιστεί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην ανατολική Γερμανία.

Η κομματική πλατφόρμα αντί των προσώπων

Σε αντίθεση με το SPD, το οποίο φαίνεται να επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοτικότητα της Σβέσιγκ, για τους ψηφοφόρους του AfD μεγαλύτερη σημασία είχε η ίδια η πολιτική του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Infratest dimap, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους του AfD δήλωσαν ότι επέλεξαν το κόμμα λόγω του προγράμματός του, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις ανέφερε ως βασικό λόγο τον υποψήφιο.

Η κοινωνική ασφάλιση στην κορυφή των προτεραιοτήτων

Η κοινωνική ασφάλιση ήταν το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls του Infratest dimap. Για τους ψηφοφόρους του AfD σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης το μεταναστευτικό, ενώ οι ψηφοφόροι του SPD έδωσαν πολύ μικρότερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Για τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, η κοινωνική ασφάλιση βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση, ενώ για τους Πράσινους κυριάρχησαν τα θέματα ενέργειας και κλίματος.

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες

Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε στο 78,1%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών για εκλογές κρατιδίου στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η αυξημένη συμμετοχή φαίνεται ότι ενίσχυσε κυρίως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αναμέτρησης. Σύμφωνα με την ανάλυση του Infratest dimap, το AfD κατάφερε να κινητοποιήσει περίπου 66.000 ψηφοφόρους που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, ενώ παράλληλα προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 ψηφοφόρους που το 2021 είχαν επιλέξει άλλα κόμματα.

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